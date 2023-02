Volksentscheid am 26. März Berliner Linke will als erste Partei Klimainitiative bei Mobilisierung unterstützen

Der Landesverband der Berliner Linken will sich laut den Initiatoren des Volksentscheids „Berlin 2030 Klimaneutral“ als erste Partei für einen Erfolg der Abstimmung am 26. März einsetzen. „Auch die Linken verhandeln mit uns und möchten gern für den Volksentscheid mobilisieren“, sagte Kampagnensprecherin Michaela Zimmermann am Mittwoch auf einer Pressekonferenz der Initiative „Klimaneustart Berlin“. Die Verhandlungen beziehen sich laut Initiatoren auf einen Passus in dem Gesetzesvorschlag, in dem es um die Entlastung von Mieterinnen und Mietern im Zuge der Umstellung hin zur Klimaneutralität geht. Die Linke war am Dienstagnachmittag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Im Abgeordnetenhaus hatten sich vergangenes Jahr alle Fraktionen, darunter auch die der Linken, gegen die Verpflichtung, Berlin bis 2030 klimaneutral zu machen, ausgesprochen. Dies sei wünschenswert, aber praktisch nicht umsetzbar, hieß es aus den Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und Linke. Im Vorfeld der Wiederholungswahl hatte sich auch schon die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch für den Volksentscheid ausgesprochen und angekündigt, bei diesem mit „Ja“ zu stimmen.

Der Volksentscheid sieht vor, das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz vom 27. August 2021 zu ändern. In diesem wird bislang das Ziel ausgegeben, die CO₂-Emissionen im Land Berlin bis 2045 um 95 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Die Initiative schlägt stattdessen vor, dass sich das Land Berlin verpflichtet, dieses Ziel bereits bis 2030 zu erreichen.

Wie genau das gelingen soll, dafür skizzieren die Initiatoren keinen Weg. „Unser Gesetzesentwurf gibt nur die Richtung und keine konkreten Maßnahmen vor“, sagte Zimmermann. Die Umsetzung soll in einem gemeinsamen Dialog zwischen „Politik, Verwaltung und den Menschen, die in dieser Stadt leben“, gelingen. Als Beispiel nannte sie den Klimabürger:innenrat.

Auch welche praktischen Folgen die Gesetzesänderung haben würde, ist unklar. Es werde durch das Gesetz die Option geben, andere Gesetze auf die Einhaltung der Klimaverpflichtungen zu prüfen und gegebenenfalls juristisch dagegen vorzugehen, sagte Zimmermann.

Unternehmensvereinigung: Ziele des Volksentscheids sind „unredlich“

Kritik an dem Vorhaben der Initiative äußerte die Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). „Den Berlinerinnen und Berlinern vorzugaukeln, die Hauptstadt könne bis 2030 klimaneutral werden, ist unredlich“, sagte UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck. „Das Ziel ist schlicht nicht erreichbar. Wer mit einem Volksentscheid bei den Wählerinnen und Wählern andere Erwartungen schürt, riskiert einen weiteren Vertrauensverlust in unser demokratisches System.“

Sollte der Volksentscheid Erfolg haben, ist die Gesetzesänderung automatisch angenommen. Dafür muss jedoch nicht nur eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner diesem zustimmen, sondern insgesamt mindestens 25 Prozent aller Wahlberechtigten.

Knapp einen Monat vor der Abstimmung über den Volksentscheid zeigen sich die Initiatoren zuversichtlich, die dafür notwendigen 607.943 Stimmen zusammenzubekommen. Eine Woche nach dem Start der Briefwahl hatten bereits rund 50.000 Menschen Briefwahl beantragt.

Die Menschen hätten die „einmalige Chance, die Politik zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu verpflichten“, sagte Zimmermann. „Wir wollen, dass Berlin Verantwortung übernimmt und sich wie bereits über 100 andere Städte in Europa ehrgeizige Klimaziele setzt, um zukünftigen Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.“ Am 25. März wolle man zu einer Großdemonstration einladen, an der unter anderem die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer teilnehmen soll.

Die Initiative „Klimaneustart Berlin“ wird von einem Bündnis von mehr als 50 Organisationen unterstützt, darunter auch Parteien wie die Klimaliste Berlin oder Volt. Finanziert wird sie durch Spenden. Die beiden größten, insgesamt 350.000 Euro, kamen von der US-amerikanischen Stiftung Eutopia Foundation.

