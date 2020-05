Der Berliner Senat will die Kita-Betreuung in der nächsten Zeit in mehreren Stufen deutlich ausweiten. Angestrebt werde eine Auslastung von 70 Prozent des Normalbetriebs, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstagmorgen im RBB-Inforadio. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Nachmittag aus Senatskreisen erfuhr, sollen bis zum Sommer sogar alle Kinder wieder die Kita besuchen können - wobei die entscheidende Frage zunächst unklar blieb, in welchem Umfang jedes Kind pro Woche betreut werden kann.

Die nächste Ausweitung des schon bestehenden Notbetreuungsangebots erfolgt in einer Woche: Ab Donnerstag, 14. Mai, sollen zunächst die Kinder am Übergang zur Grundschule und deren Geschwister wieder in die Kita gehen können. Staatssekretärin Sigrid Klebba (SPD) sagte am Mittag im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses, weitere Jahrgänge könnten dann nacheinander mit jeweils einer Woche oder zehn Tagen Zeitabstand folgen.

Schon für den ersten Schritt seien ein paar Tage Vorlauf nötig, weil die Kitaträger nach eigenen Angaben für jede weitere Stufe eine Woche Vorbereitung bräuchten. Bei der Ausweitung müsse aber das Infektionsgeschehen im Auge behalten werden, sagte Klebba. Deshalb könne es auch sein, dass es an diesem Plan wieder Änderungen gebe.

Der Plan bedeute auch nicht, dass alle Kinder dann in regulärem Umfang betreut werden können, betonte die Staatssekretärin. Vielmehr werde es darauf hinauslaufen, dass Kinder nur tage-, stunden- oder wochenweise betreut werden könnten. Man müsse auch über kreative Lösungen nachdenken, um die Betreuungskapazitäten zu erweitern - als Beispiele nannte Klebba, dass Kitas eventuell Räume von anderen Kitas, die noch Platz haben, oder von Jugend- oder Stadtteileinrichtungen nutzen könnten.

Momentan nehmen etwa 37 Prozent der Kitakinder die Notbetreuung in Anspruch, sagte Klebba. Allerdings nähmen davon täglich nur etwa die Hälfte die Betreuung in Anspruch, da nicht alle Kinder jeden Tag kommen. Die Eltern verhielten sich sehr verantwortungsbewusst, sagte Klebba.