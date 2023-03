Wahlalter 16, Antidiskriminierungsgesetz, Vergesellschaftung Diese Kröten könnte die Berliner CDU für die Macht schlucken

Nach sieben Jahren in der Opposition winkt der Berliner CDU unter Führung von Kai Wegner das Rote Rathaus. Auf dem Weg in die Regierung scheint die durch den SPD-Mitgliederentscheid zusätzlich unter Druck gesetzte Partei zu überraschenden Zugeständnissen bereit. Eine Übersicht:

Wahlalter mit 16

Unterstützer der Herabsenkung des Wahlalters auf 16 in Berlin sahen das Projekt bereits als gescheitert, nachdem sich eine Regierung unter CDU-Führung abgezeichnet hatte. Denn die Christdemokraten haben bislang wenig davon gehalten. Noch 2022 sagte ihr Landes- und Fraktionschef Kai Wegner: „Die Fraktion wird am anerkannten Wahlalter von 18 Jahren festhalten.“

Jetzt folgte offenbar die Wende. Im Sondierungspapier heißt es: „Zur Einführung des Wahlalters 16 werden verfassungsändernde Mehrheiten im Parlament ausgelotet.“ Woher kommt die veränderte Haltung? „Dieser Punkt war der SPD ein besonderes Anliegen“, sagt ein Sprecher der CDU auf Anfrage. Das Thema werde in den Verhandlungen weiter vertieft. Sollten die Christdemokraten sich weiter offen zeigen, wird die Reform wohl kommen. Alle im Parlament vertretenen Parteien, mit Ausnahme der AfD, sind dafür.

Rekommunalisierung der Fernwärme und der Gasag

Noch am 16. Januar sprach sich Kai Wegner gegen die Rekommunalisierung der Fernwärme und des Gasversorgers Gasag aus. Ende vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass SPD, Grünen und Linken planen, die Fernwärme wieder in die öffentliche Hand zu nehmen – und auch die Gasag zu kommunalisieren.

Bei einer Veranstaltung mit allen Spitzenkandidierenden im Vorfeld der Wahl sagte Wegner dazu: „Das geht komplett in die falsche Richtung.“ Er wisse nicht, was die zwei Milliarden für Rekommunalisierung bringen sollten. „Weder die Versorgungssicherheit wird besser, noch die Bezahlbarkeit.“

Doch nach der Wahl ist nicht vor der Wahl. Auch hier gibt es eine Kehrtwende. Die Pläne zum Erwerb der Fernwärme und von Anteilen an der Gasag sollen weiter verfolgt werden, so steht es im Sondierungspapier. Wegner selbst wollte das ja nicht als Sinneswandel verstanden wissen: „Wir haben immer gesagt, Einfluss auf die Netze schadet nicht, ganz im Gegenteil“, sagte er bei der Vorstellung des Papiers.

Vergabemindestlohn

Der Mindestlohn gehöre nicht in ein Ausschreibe- und Vergabegesetz in Berlin, so sah es die CDU Berlin noch bis vor Kurzem. Doch auch hier ist sie bereit, für die Koalition mit der SPD eine veränderte Haltung einzunehmen. Landes- und Vergabemindestlohn sollen erhalten bleiben. Wegner verwies als Begründung darauf, dass er schon im Bundestag ein Befürworter von Mindestlöhnen war. Er gab aber auch zu bedenken: „Zur Wahrheit gehört aber auch: Koalitionsverhandlungen sind am Ende des Tages auch kein Wunschkonzert, sondern da geht man aufeinander zu.“

Antidiskriminierungsgesetz

Die zumindest verbal größte Kehrtwende hat die CDU beim Thema Antidiskriminierungsgesetz hingelegt. 2020 geißelte Wegner das auf Betreiben der Grünen beschlossene Gesetz noch als „Diskriminierung in Reinkultur“, „Offenbarungseid“ und „Anti-Polizei-Gesetz“. Im CDU-Wahlprogramm heißt es: „Wir werden das sogenannte Landesantidiskriminierungsgesetz abschaffen, weil es ein Misstrauensbeweis gegen alle Berliner Polizistinnen und Polizisten ist.“

Danach sieht es nach dem ersten Treffen der Dachgruppe nicht mehr aus. „Das Landesantidiskriminierungsgesetz bleibt erhalten und wird weiter fortentwickelt“, heißt es in einem Papier, das die Spitzen von CDU und SPD im Anschluss an ihre gemeinsame Runde beschlossen hatten.

Enteignung von Wohnungskonzernen

Auch beim Umgang mit dem Volksentscheid „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ ist das Wahlprogramm der CDU eindeutig. „Wir lehnen die Massen-Enteignung von Wohnungsgesellschaften ab. Ein Enteignungs-Gesetz wird es mit uns nicht geben“, heißt es darin.

Im Sondierungspapier beider Parteien ist festgehalten, dass die Koalition – im Falle eines positiven Votums der voraussichtlich noch bis April tagenden Expertenkommission – ein Vergesellschaftungsrahmengesetz erarbeitet, das Rechtsrahmen, qualitative Kriterien sowie angemessene Entschädigungen für eine Vergesellschaftung nach Art. 15 GG definiert. Tritt der Fall ein, setzt die CDU auf eine Normenkontrollklage vor dem Verfassungsgerichtshof. Über Enteignungen in Berlin entscheiden dann andere.

