Zwei große Waldbrände in Brandenburg - Evakuierungen in Beelitz und Treuenbrietzen

Die Lage am Abend im Überblick: Rund ein Dutzend Waldbrände beschäftigen die Feuerwehren und weitere Rettungskräfte in Brandenburg. Zwei Großfeuer im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind besonders dramatisch: In Treuenbrietzen weitete sich, von Winden angefacht, ein seit Freitag lodernder Waldbrand enorm aus und erreichte eine Ausdehnung von 200 Hektar. Die Dörfer Frohnsdorf, Tiefenbrunnen und Klausdorf wurden evakuiert, etwa 620 Menschen waren davon betroffen. In Beelitz dehnte sich im Laufe des Sonntags ein weiterer Waldbrand ebenfalls auf etwa 200 Hektar aus. Am Abend wurden drei Beelitzer Straßenzüge evakuiert.

Nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kämpften bei den beiden Großbränden rund 1400 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Hilfe kam auch von Feuerwehren aus Berlin und Sachsen-Anhalt. Bundeswehr und Bundespolizei löschten zudem mit Hubschraubern. Räumpanzer sollten Brandschneiden schlagen. Außerdem rückten das Technische Hilfswerk und weitere Rettungsorganisationen aus.

Nach Angaben des Landrats von Potsdam-Mittelmark, Marko Köhler, vom Sonntagabend hat sich die Lage in Treuenbrietzen "stabilisiert". In Beelitz sei sie "tatsächlich außer Kontrolle". Zuvor hatte der dortige Bürgermeister Bernhard Knuth noch erklärt, der Brand sei inzwischen wieder eingedämmt. "Wir glauben nicht, dass das Feuer auf die Stadt übergreift", sagte Knuth. Aber der Wind treibe den Rauch in die Stadt, deshalb sollten alle Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sprach von einer "leichten Entspannung" durch einen Dreh der Windrichtung - in Treuenbrietzen wie in Beelitz. Man hoffe nun auf Regen über Nacht und am Montag.