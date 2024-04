Wegen Alkoholkonsum : Brandenburger Polizei will am Vatertag verstärkt auf Gewässern kontrollieren

Die Polizei will an Christi Himmelfahrt verstärkt auf Brandenburgs Seen und Flüssen kontrollieren. Oft wird auf den Wasserstraßen rund um die Feiertage viel Alkohol konsumiert.