Wegen Missbrauchsfällen Katholische Marienschule in Berlin-Neukölln sagt Jubiläumsfeier ab

Die katholische Marienschule in der Donaustraße in Berlin-Neukölln hat ihre Feierlichkeiten anlässlich des 75. Schuljubiläums, die für den 15. September 2023 geplant waren, abgesagt. Das teilten die Schulleitungen am Donnerstagvormittag mit.

Im April 2023 war bekannt geworden, dass in den 1960er und 1970er Jahren an der katholischen Schule ein Pfarrer und Religionslehrer Mädchen sexuell missbraucht haben sollen. Auch Ordensschwestern sollen sich an dem Missbrauch beteiligt haben. Bisher wurden nach Angaben des Erzbistums Berlin sechs beschuldigte Priester und sechs Ordensschwestern identifiziert, sie sind überwiegend verstorben. Nur zwei von ihnen leben noch: Sie wurden mit den Vorwürfen konfrontiert.

Die Neuköllner Marienschule war 1948 von Schwestern des Ordens der Armen Schulschwestern gegründet worden. Anlässlich des 75. Jubiläums der Schulgründung sei auch geplant gewesen, Ordensschwestern und Priester zu ehren, teilten die Schulleitungen mit. Nun sei bekannt, „dass es unter ihnen Täter und Täterinnen gab und Menschen, die diese Taten gedeckt und verschleiert haben.“ Daher hielten es die Schulleitungen „für nicht angemessen, jetzt eine Jubiläumsfeier zu planen.“

Weiter heißt es in der Mitteilung, die Schule wolle sich „auf die Seite der Betroffenen stellen.“ Die Absage der Jubiläumsfeier solle ein „Zeichen der Solidarität, des Mitgefühls und des Schutzes setzen.“

Am 15. September soll statt der Jubiläumsfeier nun ein Gottesdienst mit Erzbischof Heiner Koch stattfinden, in dem die Missbrauchsfälle aufgegriffen werden. Die Schulleitungen betonten, die Schule müsse „offen mit den Fehlern umgehen“, um für die Gegenwart zu lernen.