Wegen möglicher Zusammenarbeit mit AfD Berlins Regierender stellt sich gegen Parteichef Merz

Berlins Regierender Bürgermeister und CDU-Chef Kai Wegner stellt sich gegen seinen Parteivorsitzenden Friedrich Merz. In ungewöhnlicher Deutlichkeit kritisierte Wegner am Abend auf Twitter: „Die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung. Wo soll es da ZUSAMMENarbeit geben?“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zuvor hatte Merz am Sonntag eine Zusammenarbeit mit der AfD zumindest auf lokaler Ebene nicht mehr ausgeschlossen. Im ZDF-Sommerinterview sagte Merz im Zusammenhang mit den ersten beiden Landräten und Bürgermeistern der AfD: „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“ Was anderes, sei es auf Landes- oder Bundesebene. Bislang hatte das Kooperationsverbot mit der AfD für alle Ebenen gegolten. „Parteiverbote haben noch nie dazu geführt, dass man ein politisches Problem löst“, sagte er.

Berlins CDU-Chef Wegner twitterte daraufhin am Sonntagabend außerdem noch: „Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist.“ Damit ist er auf der Linie vom Ex-Bundesgeneralsekretär der CDU, Mario Czaja. Dieser hatte, kurz vor seinem Rauswurf durch Merz, noch einmal betont, dass es mit der AfD auf keiner Ebene eine Zusammenarbeit geben dürfe.