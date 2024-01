Wegen Streik der BVG Berliner Schüler bekommen Zeugnisse teilweise schon am Donnerstag

Die Zeugnisvergabe an den Schulen in Berlin und Brandenburg ist durch die angekündigten Streiks nicht gefährdet. Die eigentlich für Freitag geplante Vergabe der Halbjahreszeugnisse kann auch bereits am Donnerstag erfolgen. Darauf wiesen die zuständigen Behörden in beiden Ländern am Dienstagabend hin.

Nach Angaben der Berliner Schulverwaltung betrifft die Regelung auch alle Unterlagen, die für den Übergang in die weiterführenden Schulen benötigt werden. Die Entscheidung liege im Ermessen der Schulleitung. Der Unterricht finde am Donnerstag trotz Zeugnisausgabe planmäßig statt. Für Freitag müssen Grundschulen und Primarstufen der Gemeinschaftsschulen sowie Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt eine Betreuung sicherstellen.

Auch für die rund 317.000 Schülerinnen und Schüler an 938 Schulen in Brandenburg sind die Halbjahreszeugnisse am Freitag geplant. Aufgrund der zu erwartenden Beeinträchtigungen im Schülerverkehr kann jede Schule laut Ministerium aber selbst entscheiden, ob die Zeugnisausgabe bereits in der letzten planmäßigen Unterrichtsstunde am Donnerstag erfolgt. Letzter Schultag bleibt Freitag. Schülerinnen und Schüler, die auf den öffentlichen Personenverkehr angewiesen sind und absehbar nicht die Schule besuchen können, erhalten Lernaufgaben von ihren Lehrkräften zur Bearbeitung.

Sorgentelefon nach Zeugnisvergabe Am 1. Februar sind in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr und am 2. Februar 2024 sind in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr folgende Bereiche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Für Grundschulen ist Frau Prof. Dr. Ulrike Becker unter der Tel.: 030 / 90227-6028 zu erreichen.

Frau Janine Wolter Tel.: 030 / 90227-5865. Gymnasien, Frau Christiane Just Tel.: 030 / 90227-5771.

Frau Christiane Just Tel.: 030 / 90227-5771. Bereich Berufliche Schulen, Herr Jörg Lemme Tel.: 030 / 90227-6058.

Die Senatsverwaltung hat zudem ein Sorgentelefon eingerichtet. Das teilte das Land in einer Pressemitteilung mit. „Viele Kinder und ihre Eltern sind verständlicherweise verunsichert, wenn das Zeugnis nicht so ausfällt wie erhofft“, so Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU). „Da die Zensuren nicht immer den Wünschen und Erwartungen entsprechen, beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sorgentelefons in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Eltern sowie Schülerinnen und Schüler bei kleinen und größeren Zeugnissorgen.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen aufgrund des angekündigten BVG-Streiks nun an zwei Tagen zur Verfügung. (Tsp/dpa)