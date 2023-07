Wetter am Freitag und Samstag Einzelne Gewitter, Windböen und Starkregen in Berlin und Brandenburg

Einzelne Gewitter, lokaler Starkregen und Windböen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei startet der Tag zunächst wolkig bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Ab dem Mittag treten dann gebietsweise Schauer auf. Vor allem in Nordbrandenburg kommt es zu einzelnen Gewittern, lokal werden zudem Starkregen und Windböen erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht zum Samstag lockert es deutlich auf und der Regen klingt ab, anfangs treten vereinzelt noch Gewitter auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad ab.

Am Samstag werden laut DWD neben Wolken auch kurze heitere Abschnitte erwartet. Am Abend verdichtet sich die Wolkendecke am Himmel. Dabei bleibt es überwiegend trocken, örtlich kommt es zu leichten Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. Nachts wird es stark bewölkt. Im Verlauf der Nacht regnet es von der Prignitz bis zur Uckermark gebietsweise etwas. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 11 und 14 Grad. (dpa)