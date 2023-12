Wohnblock in Berlin-Hellersdorf wegen Kellerbränden geräumt „So heiß, dass Einsatzkräfte nicht zum Brand vordringen können“

Der Brand in einem Wohnhaus in der Tangermünder Straße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Dies bestätigte die Berliner Feuerwehr am Samstagabend auf Nachfrage. 120 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz. Das Feuer gilt als „Brand 8“, bestätigte ein Feuerwehrsprecher, und hat somit eine hohe Alarmstufe. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Demnach steht das Kellerabteil mit mehreren Kellerverschlägen des Wohnhauses in Flammen. „Dort ist es so heiß, dass unsere Einsatzkräfte nicht bis zu dem Brand vordringen können“, so der Sprecher. Zudem werde viel gewechselt, heißt es weiter, da die körperliche Anstrengung enorm sei.

Das sechsgeschossige Wohngebäude wurde indes geräumt. Sämtliche Bewohnerinnen und -bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. Am Nachmittag ist ein Bus der Feuerwehr zum Brandort geschickt worden, in dem die Menschen vorübergehend unterkommen konnten.

Wie die Feuerwehr berichtete, stand bereits am Vormittag ein Kellerverschlag in dem Wohnhaus in Brand. Die Feuerwehr war mit 24 Kräften vor Ort und löschte die Flammen, verletzt wurde demnach niemand. Am Nachmittag wurde die Feuerwehr dann erneut zu dem Haus in Hellersdorf gerufen, diesmal brannten bereits mehrere Kellerverschläge.

Auf die Frage hin, ob es sich in beiden Fällen um Brandstiftung handelte, gab der Feuerwehrsprecher zunächst keine Antwort. Da das Feuer noch nicht gelöscht sei, könne man dazu keine genauen Aussagen treffen. (Tsp)