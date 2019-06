Die Mieten in Berlin sollen in nicht preisgebundenen Wohnungen ab 2020 für fünf Jahre eingefroren werden. Das sieht ein Eckpunktepapier vor, das die Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) noch vor der Sommerpause Mitte Juni im Senat vorlegen wird. Die "öffentlich-rechtliche Begrenzung der Mieten" soll durch ein Landesgesetz erfolgen. Einen entsprechenden Entwurf soll der Senat im Herbst beschließen, anschließend muss das Abgeordnetenhaus zustimmen. Das neue "Berliner Mietengesetz" gilt nicht für den sozialen Wohnungsbau und auch nicht für Wohnungsneubau, der noch nicht vermietet wurde.

Das Eckpunktepapier, das dem Tagesspiegel vorliegt, ist zwischen den Koalitionspartnern SPD, Linken und Grünen weitgehend einvernehmlich besprochen. Die Initiative für einen Berliner Mietendeckel ging von den Sozialdemokraten aus. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" über das neue Papier aus der Stadtentwicklungsverwaltung berichtet.

Demnach gilt für fünf Jahre ein gesetzliches Mietenmoratorium. Die Mieter haben das Recht, ihre Miete auf "Mietpreisüberhöhung" prüfen zu lassen. Falls die Miete zu hoch ist, kann sie "in Form eines Absenkungsbegehrens" auf die zulässige Miethöhe reduziert werden. Geschützt werden durch die neue Regelung auch Mieter, die neu in eine Wohnung einziehen. Es darf in diesem Fall nur die zuletzt vereinbarte Miete verlang werden. Die oft praktizierte Erhöhung des Mietpreises bei Neuvermietungen wird dadurch gestoppt.

Für Modernisierungsumlagen werden besondere Genehmigungs- und Anzeigepflichten für die Vermieter geschaffen. Anzeige-, aber nicht genehmigungspflichtig sollen künftig Modernisierungsumlagen sein, die die Bruttowarmmiete um maximal 50 Cent pro Quadratmeter monatlich erhöhen.

Mieterhöhungen über 50 Cent müssen genehmigt werden

Die voraussichtliche Einsparung von Betriebskosten durch solche Modernisierungsmaßnahmen muss vom Vermieter "durch eine schriftliche Beurteilung eines Sachverständigen" nachgewiesen werden. Mieterhöhungen über 50 Cent durch Modernisierungen stehen künftig unter einem Genehmigungsvorbehalt.

Falls das neue Mietengesetz im Einzelfall zu wirtschaftlichen Härtefällen führt, können die betroffenen Vermieter dies von der landeseigenen Investitionsbank Berlin prüfen lassen. Die Bank kann dann "höhere Mietvereinbarungen" genehmigen. Den betroffenen Mietern wird in diesem Fall ein öffentlicher Zuschuss gewährt, wenn sie einen Wohnberechtigungsschein haben.

Verstöße gegen das neue Gesetz werden, so das Eckpunktepapier, als Ordnungswidrigkeit behandelt und können mit einer Geldbuße bis 500.000 Euro geahndet werden. Mieter können, wenn sie von einem Gesetzesverstoß ausgehen, dies beim Bezirksbank oder der Investitionsbank anzeigen.

Im Eckpunktepapier werden aber auch noch Alternativen benannt: Erstens ein "Mietenmoratorium mit Inflationsausgleich" oder die Festlegung einer gesetzlich festgelegten Mietobergrenze.

CDU und FDP kritisieren den Entwurf

Mitte Mai war ein erster Entwurf aus dem Hause von Stadtentwicklungssenatorin Kathrin Lompscher bekannt geworden, über den der Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint berichtet hatte. Darin war noch von einer Mietobergrenze die Rede. Das Papier sah eine stadtweite Höchstmiete vor, deren Überschreitung genehmigungspflichtig ist. Anders als von der SPD breits im März gefordert, sollten die Mieten nicht generell ab einem bestimmten Zeitpunkt für mehrere Jahre „eingefroren“ werden. Die Begründung: „Die gegenwärtige Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt rechtfertigt ein generelles Aussetzen von Mieterhöhungen nicht.“

CDU und FDP kritisieren den Entwurf heftig. "Die heute bekannt gewordenen Eckpunkte für einen Mietendeckel erscheinen unausgegoren und rechtlich angreifbar, so dass sie in einem jahrelangen Streit vor dem Verfassungsgericht münden könnten", sagte der CDU-Wohnungsexperte Christian Gräff. Die FDP-Finanzpolitikerin Sibylle Meister hält den Senat "selbst für den größten Mietentreiber". Sie forderte eine Neubau-Offensive. Der Mietenstopp werde langfristig nicht zu einer Entlastung des Berliner Wohnungsmarktes führen.