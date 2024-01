Zivilstreife beobachtet Autoeinbruch Polizei nimmt Werkzeugdiebe in Berlin-Spandau fest

Die Polizei hat in Berlin-Spandau zwei mutmaßliche Auto-Einbrecher festgenommen. Laut Behörde bemerkte eine Zivilstreife gegen 18.30 Uhr, wie die Männer im Alter von 41 und 43 Jahren sich an einem Transporter zu schaffen machten. Der Werkstattwagen war Am Kiesteich im Ortsteil Falkenhagener Feld abgestellt.

Die Männer stiegen kurz darauf in ein anderes Auto und fuhren zu einem Parkplatz in der Falkenseer Chaussee. Die Beamten folgten den beiden und nahmen sie dort fest.

Bei der Festnahme leisteten die Männer nach Polizeiangaben Widerstand. Die Einsatzkräfte fanden im Auto Werkzeuge, die mutmaßlich aus dem Firmenwagen stammten, und beschlagnahmten diese. Zudem konnten die Beamten Einbruchsspuren am Transporter sichern, wie es hieß.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das Auto der beiden Männer wurde sichergestellt. Derzeit werde geprüft, ob diese am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei mit.

Erst kürzlich hatte die Polizei ein Trio beim Einbruch in einen Werkstattwagen in Friedrichsfelde ertappt: Ein Mann wurde festgenommen und gestohlene Werkzeuge sichergestellt. (Tsp)