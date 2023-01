Zuerst Drogen angeboten, dann Schwitzkasten 23-Jähriger nach versuchtem Raub in Berlin festgenommen

In Wilmersdorf nahm die Polizei in der Nacht zu Samstag einen Mann fest, der versucht haben soll, einen Unbekannten auf der Straße auszurauben. Wie die Berliner Polizei mitteilte, soll der 23-Jährige auf dem Hohenzollerndamm Ecke Pfalzburger Straße dem 30-jährigen Opfer zunächst Drogen zum Kauf angeboten haben. Nachdem dieser ablehnte, soll der mutmaßliche Räuber ihn in den Schwitzkasten genommen und von ihm Geld gefordert haben.

Der Angegriffene konnte sich wehren und drohte nach Angaben der Polizei damit, diese zu verständigen, woraufhin der mutmaßliche Täter flüchtete. Eingetroffene Polizeibeamte, die gegen 02:20 Uhr vom Opfer alarmiert worden waren, konnten den 23-Jährigen noch in der Nähe festnehmen.

Der mutmaßliche Räuber soll Drogen bei sich getragen haben. Eine staatsanwaltlich angeordnete Durchsuchung seiner Wohnung ließ die Beamten außerdem zwei fremde Pässe finden, von denen einer bei einem Raub im Dezember entwendet worden war. (Tsp)

