Zusammenstoß mit 19-Jährigem Radfahrer bei Unfall in Berlin-Schöneberg schwer verletzt

Ein 57-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Schöneberg am Dienstagabend schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach Angaben von Zeug:innen habe der Mann gegen 18.20 Uhr vom Bayerischen Platz kommend die Landshuter Straße in Richtung Barbarossastraße befahren.

Aus einem in zweiter Reihe haltenden Auto stieg ein 19-Jähriger auf der Beifahrerseite aus, ging um die Front des Autos und trat auf die Straße, meldete die Polizei. Daraufhin seien die beiden Männer zusammengestoßen und gestürzt.

Der 57-Jähige zog sich den Angaben zufolge schwere Verletzungen am Kopf zu und wurde von alarmierten Rettungskräften zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger verletze sich laut Polizei leicht am Rücken und an den Beinen und wurde am Unfallort medizinisch versorgt. (Tsp)

