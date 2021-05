Das Verwaltungsgericht Berlin hat am Montag zwei Eilanträgen von Grundschülern auf Wiederaufnahme der Präsenzbeschulung im Regelbetrieb stattgegeben. Die Schüler werden derzeit im Wechselmodell beschult. Sie sahen sich damit in ihren Grundrechten verletzt und wollten für sich eine Vollbeschulung durchsetzen.

Der Antragsgegner, die Senatsbildungsverwaltung, verteidigte den Fortbestand des Wechselmodells unter anderem mit den höheren Inzidenzwerten in der Gruppe der Schülerinnen und Schüler.

Das Gericht entschied aber, dass der Spielraum bei den Schutzmaßnahmen sich im Verlauf der Pandemie um viele Möglichkeiten (wie Testkonzepte) erweitert habe. Nach Paragraph 28b Absatz drei des Infektionsschutzgesetz dürfe Präsenzunterricht nur in Form von Wechselunterricht angeboten werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 100 überschreite. Überschreite die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen die 165, sei ein Präsenzunterricht untersagt.

Der Bundesgesetzgeber habe mit Einführung der Bundesnotbremse und der Festlegung der Inzidenzwerte den Maßstab und die Schwellenwerte bestimmt, anhand derer eine infektionsschutzrechtliche Beschränkung des Unterrichtsbetriebs erforderlich erscheine. In Anwendung dieser Maßstäbe habe die Senatsbildungsverwaltung seinen Einschätzungsspielraum bei der berlinweiten pauschalierenden Beschränkung des Präsenzunterrichts an Grundschulen überschritten.

Die beiden Schüler müssen Präsenzunterricht bekommen

Der Beschuss gilt zunächst nur für die beiden Schüler. Durch den Beschluss erhöhen sich allerdings auch für andere Schülerinnen und Schüler die Erfolgschancen bei einem Eilantrag gegen den Wechselunterricht. Die Kammer hat die Senatsbildungsverwaltung vorläufig verpflichtet, die beiden Schüler gemäß den Bestimmungen zum Regelbetrieb zu beschulen.

Die Senatsbildungsverwaltung reagierte kurz nach Bekanntwerden des Richterspruchs auf den Beschluss. „Wir nehmen die Entscheidung sehr ernst und prüfen, was von der Entscheidung abgeleitet werden muss“, sagte ein Sprecher auf Anfrage des Tagesspiegels.

Auf ein genaues Vorgehen wollte sich das Haus von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) kurz nach Bekanntgabe des Richterspruchs noch nicht festlegen. Nach Tagesspiegel-Informationen will die Verwaltung offenbar aber von einem Beschwerdeverfahren absehen. Wohl auch, weil die Begründung der Richter „sehr deutlich“ ausgefallen sein soll. Als mögliche Konsequenz steht nun auch eine generelle Rückkehr zum Präsenzunterricht vor den Ferien im Raum.

Deutliche Zustimmung aus der Politik

Die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2021, Bettina Jarasch, sagte, das Urteil sei "absolut erwartbar" gewesen. "Ich fühle mich dadurch bestätigt." Sie erwarte jetzt, dass die Koalition angesichts dieses Urteils zu einer weitergehenden Einigung komme, als bisher. "Der Senat sollte es mindestens für alle Grundschulkinder umsetzen und so schnell es geht ermöglichen, dass die Kinder mit all ihren Mitschülerinnen und Mitschüler noch vor den Ferien gemeinsamen Unterricht haben", forderte Jarasch.

Der CDU-Landeschef, Kai Wegner, kritisierte die Entscheidung der Bildungsverwaltung scharf: "Das Infektionsschutzgesetz setzt klare Regeln, in welcher Pandemielage welche Form von Schulunterricht abzuhalten ist. Diese Regeln hat die Schulsenatorin missachtet und die Schulen nun ins Chaos gestürzt." Der offene Dissens im Senat sowie die Uneinigkeit innerhalb der SPD werde auf dem Rücken der Familien ausgetragen, sagte Wegner. "Zu Hause machen sich Kopfschütteln, Ärger und Verunsicherung breit." Er rief den Senat dazu auf, die Schulen schnellstmöglich auf pandemiesicheren Präsenz-Unterricht vorzubereiten. "Der Beschluss des Verwaltungsgerichts hat eine Signalwirkung für alle Schülerinnen und Schüler in Berlin", so Wegner.

Am Dienstag berät der Senat über das weitere Vorgehen im Umgang mit den Schulen. Zwar konnte auch in der Runde der Staatssekretäre am Montag keine Einigung in der Frage erzielt werden. Als mögliche Option war jedoch ins Spiel gebracht worden, die beiden letzten Wochen vor Beginn der Sommerferien als Projektwochen auch in den Schulen abzuhalten.