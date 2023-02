Zwischenlösung bis Ende April Berliner 9-Euro-Sozialticket wird um einen Monat verlängert

Der Senat will das 9-Euro-Sozialticket für den öffentlichen Nahverkehr um einen Monat bis Ende April verlängern. Das hat die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag in der Senatspressekonferenz angekündigt. Das Ticketangebot gilt bislang nur bis Ende März. Erwerben können es Menschen, die wenig Geld haben und Berlin-Pass-berechtigt sind.

Für den 1. Mai, sagte Giffey, gebe es die Aussicht auf das bundesweite 49-Euro-Ticket. Die Lücke von einem Monat wolle man schließen und in einem zweiten Schritt klären, wie die Zukunft der Berliner Tickets für 9, 29, und 49 Euro über den April hinaus aussehe.

Streit über die Sozialticket-Verlängerung innerhalb der Koalition

Der offizielle Beschluss soll am Freitag gefasst werden, dann kommt der Senat zu einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung zwei Tage vor der Wiederholungswahl zusammen. Zuletzt hatte es nach Tagesspiegel-Informationen innerhalb der Koalition Streit über die Verlängerung des Sozialtickets gegeben.

Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) wünscht sich eine Verlängerung bis Ende des Jahres und hatte eine entsprechende Senatsvorlage bereits im Vorfeld der am Dienstag stattfinden Senatssitzung eingebracht.

Die Verkehrsverwaltung hatte sich dem Antrag bereits angeschlossen, auch aus den anderen zuständigen Häusern – Wirtschaft und Finanzen – wurde Zustimmung signalisiert. Doch die Senatskanzlei wollte offenbar noch keine Entscheidung bis Ende des Jahres. Im Hintergrund steht offenbar auch das Ringen um die Zukunft des 29-Euro-Tickets, das insbesondere die SPD verlängern will.

Mit Blick auf das Sozialticket sagte Giffey am Dienstag: „Die Aufgabe, die wir im Februar, im März haben, ist einen Weg aufzuzeigen, wie es nach Ende April weitergeht.“ Man strebe eine Paketlösung mit den anderen vergünstigten Ticketangeboten an.

