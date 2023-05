„Deutliche Grenzüberschreitung“ SC Freiburg reagiert auf versuchten Platzsturm mit Stadionverboten

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat nach den Vorkommnissen beim Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig Konsequenzen gezogen. Der Klub habe die Zuschauer, die während des 1:5 am Dienstagabend über den Zaun geklettert und in den Innenraum des Stadions eingedrungen seien, mit einem Stadionverbot sanktioniert, teilten die Badener am Freitag mit. Die Vorkommnisse verurteilte der Klub als „deutliche Grenzüberschreitung“ und inakzeptabel. Die Zahl der sanktionierten Zuschauer ließ der Verein offen.

Der Leipziger Stürmer André Silva war Mitte der zweiten Halbzeit beim Warmmachen für eine Einwechslung von einer Zwei-Euro-Münze getroffen worden. Danach hatte er sich auf den Boden gelegt, woraufhin die Emotionen hochschlugen. Einige Freiburger Fans schafften den Sprung in den Innenraum, wurden von Ordnern aber zurückgedrängt.

Die Unsitte des Becherwerfens hat bundesweit in den vergangenen Monaten und Jahren stark zugenommen. Freiburg verurteilt die Vorkommnisse.

Die Freiburger Führung entschuldigte sich für diesen Vorfall und erklärte in einer Stellungnahme: „Das Werfen von Bechern, Feuerzeugen, Münzen oder anderen Gegenständen kann nicht nur zu erheblichen Konsequenzen für den Sportclub führen, bis hin zu einem Spielabbruch – es werden vor allem zahlreiche Personen in ihrer Gesundheit gefährdet.“

Weiter hieß es: „Die Unsitte des Becherwerfens hat bundesweit in den vergangenen Monaten und Jahren stark zugenommen“, erklärten die Breisgauer und räumten ein: „Auch in Freiburg müssen wir feststellen, dass regelmäßig Becher von verschiedenen Tribünen geworfen werden.“ Nun sei jeder einzelne Fan „aufgefordert, im Sinne eines positiven und sicheren Stadionerlebnisses Becherwürfe zu unterlassen und sich dieser Unsitte entgegenzustellen“.

Der DFB-Kontrollausschuss leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Gastgeber ein. (dpa)