Diebe suchen Potsdamer Handyläden heim Smartphones im Wert von 12.000 Euro gestohlen

Drei Potsdamer Mobilfunkgeschäfte sind von Dieben heimgesucht worden. Mehrere Handys sind gestohlen worden, die Ermittler schätzen den Schaden auf insgesamt über 12.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die drei Taten von ein- und derselbe Gruppe verübt wurden. Denn die Täter gingen stets nach derselben Masche vor: Sie betreten gemeinsam das Geschäft, einer aus der Gruppe lenkt den Verkäufer ab, während die Komplizen die Handys stehlen.

Der erste Fall ereignete sich am 23. Dezember um 18 Uhr in einem Vodafone-Shop im Waldtstadt-Center. Hier waren die Täter zu dritt. Heiligabend haben dann vier Männer gegen 12 Uhr in einem O2-Shop in der Dortustraße Smartphones entwendet. Zuletzt ist am Mittwoch gegen 18 Uhr ein Telekom-Shop in der Gutenbergstraße bestohlen worden. Zeugen haben die Täter als männlich und zwischen 15 und 28 Jahre alt beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise.

