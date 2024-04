Funkturm Berlin Restaurant öffnet für die Frühjahrssaison

Das Restaurant in der Aussichtsplattform des Funkturms an der Messe öffnet für die Frühjahrs-Saison wieder: Vom 26. April bis 22. Juni ist es jeden Freitag und Samstag von 18 bis 22 geöffnet. Das teilt die Messe Berlin am Donnerstag mit.

Die Messe Berlin betreibt den Funkturm mitsamt seiner Aussichtsplattform. Diese ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr zugänglich – sofern das Wetter mitspielt. Das Restaurant hat sie verpachtet. Für die Frühjahrsöffnung müssen die Plätze vorreservieren und können für 64,50 Euro plus Getränke vor Ort aus einem Buffet ihre Speisen auswählen. Das Restaurant liegt in 55 Meter Höhe und hat Platz für bis zu 116 Personen.

Der Turm wurde 1926 eingeweiht und steht seit 1966 unter Denkmalschutz. Das Restaurant im historischen Funkturm ist seit einiger Zeit immer wieder vorübergehend geschlossen. Grund dafür war laut Pressestelle der Messe Berlin eine Kombination aus mangelnder Nachfrage, Instandhaltungsmaßnahmen und Personalengpässen. Zudem erreicht das Restaurant keine Laufkundschaft.