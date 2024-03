50 Tipps für moderne Männer Wenn du glaubst, du machst genug, mach noch ein bisschen mehr!

Der moderne Mann hat es nicht leicht. Ein Macho will heutzutage kaum noch einer sein. Schon gar nicht, wenn er halbwegs jung ist und in einem Stadtteil mit teurer Bio-Bäckerei wohnt. Deshalb lackiert er sich die Nägel bunt und liest feministische Literatur. Viele Frauen machen sich trotzdem über ihn lustig, behaupten, dass sich nichts geändert hat und er noch der gleiche Macker mit neuem Anstrich ist. Was also kann der moderne Mann tun, um ein ernstzunehmender Feminist zu werden? Wir haben 50 Antworten.