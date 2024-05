Backstage mit einem Roadie „Wir bewahren Dienstgeheimnisse, das ist wie beim Doktor“

Sie gelten als Tagelöhner, die Kisten schleppen, als Menschen, die von den großen Bühnen träumen, aber nur Gitarren stimmen und nach Ende der Shows kurz durch das Rampenlicht huschen: Roadies haben im Musikgeschäft einen ambivalenten Ruf.

Mit großen Live-Tourneen wird immer mehr Geld verdient. 2018 zahlten Fans noch durchschnittlich 45 Euro für ein Ticket, 2021 waren es bereits 55 Euro, wie eine Studie des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) zeigt. Während früher Konzerte noch veranstaltet wurden, um Tonträger zu promoten, ist es heute umgekehrt. Das hat die Shows wichtiger, größer und oft anspruchsvoller gemacht.

Roadies stimmen Gitarren, machen das Licht oder den Ton. Ohne sie läuft bei einem Konzert gar nichts. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Spätestens mit dem Skandal um Rammstein, als Frauen schwere Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann erhoben, ist das Business hinter der Bühne aber selbst ins Rampenlicht gerückt. Und damit auch die Roadies: Welche Regeln gelten für sie? Ist Wegschauen erste Roadiepflicht? Wie arbeitet es sich dort, wo andere feiern? Und wie verläuft ein Tag als Roadie – und was passiert nach dem Konzert?

8:30 Uhr: Der Tourbus kommt

Am Hermannplatz in Berlin herrscht Trubel. Einige trinken den ersten Kaffee des Tages, andere eilen zur U-Bahn. Um die Ecke fährt der schwarze Tourbus der Darkrockband Lord of the Lost auf den Hof von „Huxleys Neue Welt“. Mit einer Kapazität von 1600 Plätzen ist es eine der größeren Konzerthallen in Berlin.

Vor dem Huxleys campieren schon die ersten Fans mit Klappstühlen und Decken bei knapp 7 Grad.

Sabrina Patsch ist Volontärin beim Tagesspiegel. Sie kennt Lord of the Lost seit ihrem Gothic-Salsa-Death-Metal-Crossover-Sommerhit „La Bomba“ von 2014. Sie spielt selbst E-Gitarre in einer Band – bislang jedoch ohne Roadies.

Gegründet haben sich Lord of the Lost 2009, lange spielten sie in kleineren Hallen, vor etwa 800 Leuten. Doch mit ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest vor knapp einem Jahr und dem Song „Blood and Glitter“ hat sich die Band ein größeres Publikum erspielt. Beim ESC landete sie aber auf dem letzten Platz. „Das war echt weird, die Stimmung war extrem gedrückt“, sagt ein Crewmitglied.

Für die Hamburger Band sei es aber trotzdem ein positives Erlebnis gewesen. Zuletzt war sie Supportact der Metal-Legenden Iron Maiden, gerade tourt sie zu ihrem 15-jährigen Bandjubiläum mit Stopps in ganz Europa.

9:30 Uhr: Der Wecker klingelt

Der Wecker von Bengt Jaeschke klingelt. Der 32-Jährige ist Tontechniker und schläft im Tourbus der Band in einer der 16 Schlafkojen.

10:30 Uhr: Der Roadie betritt die Location

Jaeschke trägt einen schwarzen Pulli mit grauem Aufdruck: „Crew of the Lost“, Arbeitsschuhe, ein Funkgerät am Kragen. Sein schulterlanges, braunes Haar steckt unter einer Mütze. Er betritt das Huxleys durch den Hintereingang.

Bengt Jaeschke ist Tontechniker bei „Lord of the Lost“ und studierter Audio Engineer. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Jaeschke grüßt Dominik Woitzel, den 35-jährigen Tourmanager und Produktionsleiter. Kurz unterhalten sie sich über die Tour. Wo sie gestern waren? Jaeschke stutzt, muss kurz überlegen. Ach ja: In Eindhoven, Niederlande. Er arbeitet bei gut 80 Konzerten jedes Jahr. Das Konzert in Berlin ist eines der letzten der aktuellen Tour von Lord of the Lost.

Eine Haupteinnahmequelle für Musiker

Live-Events gelten als eine der Haupteinnahmequellen für Musiker:innen. Schätzungen zufolge gehen rund ein Drittel der Einnahmen an die Musiker:innen, der Rest an das Management, die Crew, Tickethändler.

2019 arbeiteten laut BDKV rund 158.000 Menschen in der Musikwirtschaft. Nach den Fernsehveranstaltern sei der Musikbereich der zweitstärkte Wirtschaftszweig innerhalb der gesamten Medienindustrie.

Im selben Jahr, also vor der Corona-Pandemie, wurden laut Statista in Deutschland rund 1,6 Milliarden Euro durch Ticketverkäufe eingenommen. Nach einem Einbruch in 2020 und 2021 sind die Umsätze wieder deutlich gestiegen. Prognosen zufolge werden sie aber erst 2026 wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreichen.

Zum Vergleich: Die Umsätze für den Musikverkauf in Deutschland lagen laut dem Bundesverband Musikindustrie e.V. im Jahr 2023 bei 2,2 Milliarden Euro. 82 Prozent davon werden digital vertrieben – vornehmlich über Streaming-Plattformen –, der Rest physisch.

10:45 Uhr: Frühstück mit der Band

Die Band sitzt bereits am Tisch. Jaeschke diskutiert mit dem Monitor-Techniker. Während dieser sich um den Ton hinter und auf der Bühne kümmert, ist Jaeschke für den Sound im Publikumsbereich verantwortlich. Er ist FoH-Techniker, er steht im „Front of House“, dem Mischpult vor der Bühne mitten im Publikum.

Im „Front of House“ stehen das Mischpult für das Licht und den Ton, der das Publikum beschallt. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Ein Job beim Dozenten

Eine Kollegin hat in Biologie promoviert, manche haben gar keine Ausbildung. Jaeschke hat an der Hamburger Hochschule SAE Audioengineering studiert.

Glossar Roadie : Crewmitglieder, die mit der Band mitreisen und sich um die Licht- und Tontechnik ( Techniker ) oder die Instrumente kümmern ( Backliner )

: Crewmitglieder, die mit der Band mitreisen und sich um die Licht- und Tontechnik ( ) oder die Instrumente kümmern ( ) Stagehand : Lokale Hilfskräfte, die beim Aufbau der Bühne und der Technik helfen

: Lokale Hilfskräfte, die beim Aufbau der Bühne und der Technik helfen Load-In : Ausladen des Equipments aus dem LKW in die Konzerthalle vor dem Konzert

: Ausladen des Equipments aus dem LKW in die Konzerthalle vor dem Konzert Load-Out : Einladen des Equipments aus der Konzerthalle in den LKW nach dem Konzert

: Einladen des Equipments aus der Konzerthalle in den LKW nach dem Konzert FoH : „Front of House“, Bereich im Zuschauerraum, in dem die Pulte für Licht und Ton stehen

: „Front of House“, Bereich im Zuschauerraum, in dem die Pulte für Licht und Ton stehen FoH-Techniker : Kümmert sich um den Sound im Publikumsbereich

: Kümmert sich um den Sound im Publikumsbereich Monitor-Techniker : Kümmert sich um den Sound für die Musiker auf und hinter der Bühne, dazu gehört unter anderem das Abspielen von Einspielern; arbeitet eng mit dem FoH-Techniker zusammen

: Kümmert sich um den Sound für die Musiker auf und hinter der Bühne, dazu gehört unter anderem das Abspielen von Einspielern; arbeitet eng mit dem FoH-Techniker zusammen Tourmanager : Kümmert sich um alles neben und hinter der Bühne, dazu gehören die Betreuung des Personals, Logistik, Security, die Bestückung des Caterings und die Organisation von „Meet and Greets“

: Kümmert sich um alles neben und hinter der Bühne, dazu gehören die Betreuung des Personals, Logistik, Security, die Bestückung des Caterings und die Organisation von „Meet and Greets“ Produktionsleiter : Verantwortlich für den technischen Ablauf, also zum Beispiel welche Technik die Clubs bereitstellen und ob noch weitere Technik angemietet werden muss

: Verantwortlich für den technischen Ablauf, also zum Beispiel welche Technik die Clubs bereitstellen und ob noch weitere Technik angemietet werden muss Stagemanager: Kümmert sich um die Umsetzung des Zeitplans der Produktionsleitung und koordiniert alle Mitarbeitenden (Musiker:innen, Techniker:innen, Aufbauhelfer:innen) an der Bühne

Dort hat er auch Chris Harms, den Sänger von „Lord of the Lost“ kennengelernt, einer der Dozenten der Hochschule. „Chris war ein super Dozent. Ich hab ihn angeschrieben und gefragt, ob ich für ihn arbeiten könne. Eigentlich wollte ich ins Studio, ‘Live’ wollte ich nie machen. Aber er hat mir einen Job als Backliner in seiner Band angeboten und so bin ich hier gelandet“, erzählt Jaeschke

11:05 Uhr: Das Equipment kommt

Der Load-In beginnt, das Equipment wird in die Halle geschafft. Jaeschke legt sein Frühstück eilig ab.

Die Halle befindet sich im ersten Stock, aber der Lastenaufzug ist kaputt, ein Mechaniker ist bereits da. Doch warten kann die Crew nicht, stattdessen stapelt Jaeschke mit einem Kollegen einzelne Kisten in den Personenaufzug. „Jetzt müssen wir Tetris spielen,“ sagt er.

Der Lastenaufzug ist kaputt, die Konzerthalle aber im ersten Stock. Deshalb müssen Jaeschke und seine Kollegen das Equipment in den Personenaufzug stapeln. © Tagesspiegel/Nassim Rad

2014 hat Jaeschke als typischer Gitarren-Techniker angefangen, dann wurde er Stagemanager, jetzt macht er den Ton. Für eine andere Band zu arbeiten, könne er sich aktuell nicht vorstellen. „Hier kennt man sich. Außerdem bin ich nicht so der Road-Mensch. Reisen gehört zwar dazu und ist auch okay für mich, aber es ist nicht das, was mich antreibt.“ Stattdessen verbringt er den Rest seiner Arbeitszeit mit „Lord of the Lost“ im Studio und schreibt gemeinsam mit ihnen Songs. Der Hit „Lorelei“ stammt zum Teil von ihm.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

12:00 Uhr: Aufbau des Mischpults

Die Kisten sind ausgeladen, Jaeschke steht nun mit seinen eigenen zwei Kisten im FoH. Er baut in der ersten Reihe sein Mischpult auf, hinter ihm steht das Lichtpult. Der Aufbau geht schnell, alles in die Transportboxen integriert, lediglich die Kabel müssen angeschlossen werden.

Jeder Roadie kümmert sich um sein Equipment. Jaeschkes Mischpult ist mit wenigen Handgriffen aufgebaut. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Während der Arbeit und auch während des Konzerts trägt Jaeschke keinen Gehörschutz. „Ich muss genau hören, wie es klingt“. Neben seinem Pult steht ein Lautstärkemessegerät. „Ich hab 2015 meinen ersten Live-Tonjob angenommen und noch hat mein Gehör nicht gelitten“, sagt er. „In meiner Freizeit gehe ich auf wenig Konzerte, sondern suche eher die Ruhe.“ Mit seiner Freundin und zwei Katzen lebt er auf einem alten Bauernhof in der Nähe von Hamburg.

12:45 Uhr: Soundcheck

Jaeschke beginnt mit dem Soundcheck. Als Erstes testet er die Akustik mit einer speziellen Playlist. Der Klang sei in jedem Raum anders, deshalb müsse er die zuallererst testen.

Um den Ton perfekt einzustellen, läuft Jaeschke durch die leere Konzerthalle und hört sich Songs einer speziell zusammengestellten Playlist an. © Tagesspiegel/Nassim Rad

An seinem Handy stellt er einen Song ein, „R U Mine“ von den Arctic Monkeys, verstellt ein paar Regler auf seinem Mischpult. Dann läuft er durch den Raum, steht vor der Bühne, in der Mitte des Raums, an der Bar. „Direkt vor der Bühne ist der Sound meist gar nicht so gut, denn dort hört man viel vom rohen Klang der Instrumente, vor allem vom Schlagzeug. Wer den besten Klang haben will, sollte sich direkt vor den FoH-Platz stellen“, empfiehlt der Tontechniker.

13:00 Uhr: Die Band betritt die Bühne

Schlagzeuger Niklas Kahl und Bassist Klaas Helmecke beginnen ihre Instrumente zu spielen, dann kommen die anderen dazu. Erst spielen sie nacheinander, dann gemeinsam. Jaeschke hört den Musikern aufmerksam zu und stellt das Mischpult ein.

Während des Soundchecks spielen die Musiker von „Lord of the Lost“ ihre Instrumente – erst einzeln und schließlich zusammen. Jaeschke stellt währenddessen den Klang ein. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Musik als Job und in der Freizeit

Jaeschke spielt auch selbst in einer Band, ist Gitarrist der Rockband „Scarlet Dorn“. Er hat in der fünften Klasse angefangen Gitarre zu spielen, inspiriert hat ihn damals ein Video der Rockband HIM. Nach einem Praktikum an einer Musikhochschule war für ihn aber klar, dass er nicht selbst Profimusiker werden wolle. „Wir wollen einfach Spaß haben. Wir haben alle noch andere Jobs und toben uns als Band in unserer Freizeit aus“, sagt er.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

13:45 Uhr: Die Vorbands kommen

Der Soundcheck ist durch, bis zum Auftritt von Lord of the Lost sind es noch acht Stunden. Die Vorbands beginnen nun mit dem Soundcheck, Jaeschke geht in den Backstagebereich und isst sein Frühstück auf. Dort sitzt auch wieder Tourmanager Woitzel, sie plaudern. „Man hat schnell nur noch Freunde in dem Business“, sagt Woitzel. „Mit anderen lebt man sich häufig auseinander, wenn man sich nur alle sechs Monate mal sieht. Das ist eine der großen Kehrseiten unseres Jobs.“

14:30 Uhr: Mittagsschlaf

Jaeschke legt sich im Nightliner schlafen.

16:30 Uhr: Die Fans kommen

Die Fan-Schlange reicht mittlerweile einmal um Huxleys Neue Welt und das „Meet and Greet“ von Lord of the Lost startet. Woitzel und Jaeschke sammeln die Fans am Haupteingang ein, Jaeschke überreicht allen einen schwarz-lila Beutel mit Bandlogo. Chris Harms und die anderen Bandmitglieder verteilen sich im Konzertsaal, die Fans machen Fotos und geben ihnen Geschenke. Jaeschke sitzt auf der Tribüne, schaut zu.

Wir sind so etwas wie die Stars der Stars. Bands kommen auf dich zu und wollen genau dich, um für sie den Sound zu machen. Bengt Jaeschke, FoH-Techniker von „Lord of the Lost“

„Ich bin froh, dass ich in Ruhe einkaufen gehen kann, bei Chris ist das etwas anders“, sagt er. Es sei nicht gut, wenn Backliner neidisch auf ihre Band seien und eigentlich selbst auf der Bühne stehen wollen. „Was ich cool finde: Wir sind so etwas wie die Stars der Stars. Bands kommen auf dich zu und wollen genau dich, um für sie den Sound zu machen.“ Das erfülle ihn.

18:00 Uhr: Letzte Absprachen

Die Band und Crew besprechen sich noch ein letztes Mal, danach gehen die meisten zum Abendessen. Jaeschke geht duschen.

Vom Roadie zum Bandmitglied

Benjamin „Benji“ Mundigler ist kürzlich gelungen, was wie ein Traum aller Roadies klingt: Er wurde vom Crew- zum Bandmitglied. Angefangen hat er ebenfalls mit Gitarrenstimmen und Kisten schleppen, später wurde er Stagemanager. Auch er spielt mit Jaeschke bei „Scarlet Dorn“.

Vergangenen September habe ihn dann Chris Harms angerufen und gefragt, ob er Lust hätte, festes Bandmitglied zu werden. „Wir haben schon mehrere Songs zusammen geschrieben und er wusste, dass ich mich gern schminke“, sagt Mundigler. Die Band „Lord of the Lost“ tritt in aufwändigen Bühnenoutfits auf. „Ich habe auch viel darüber nachgedacht, aber letztendlich war die Entscheidung klar.“ Jetzt spielt er Gitarre, Bass und Keyboard und singt im Hintergrund.

Die besten Roadies sind die, die nicht selbst Musiker sein wollen. Benjamin Mundigler, Musiker und Ex-Roadie von „Lord of the Lost“

Obwohl er nun selbst in der Band ist, meint auch er: „Die besten Roadies sind die, die nicht selbst Musiker sein wollen.“ Er habe es nie darauf abgesehen auf die Bühne gekommen, das habe sich einfach ergeben.

18:45 Uhr: Abendessen – und Warten

Jaeschke ist zurück und isst.

Warten gehöre zu seinem Job, erzählt er. „Wir haben lange Tage und auch wenn man nicht arbeitet, hat man keine richtige Freizeit“, sagt er. „Wir opfern unsere Freizeit für die Freizeit anderer, damit die abends auf Konzerte gehen können.“ Auch haben viele Musiker:innen noch einen Hauptjob, um ihre Musik zu finanzieren. „Für die Musik bleibt dann nur Abends und am Wochenende Zeit, und da muss ich dann arbeiten.“

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Jaeschke ist, wie die meisten Techniker und Backliner, Freiberufler, bezahlt wird er pro Show. An Off-Tage zwischen zwei Konzerten verdient er also rein technisch kein Geld, obwohl er die im Tourbus verbringt. Er werde aber gut genug bezahlt, dass sich das ausgleiche, sagt er.

18:55 Uhr: Kurz vor dem Einlass

Der Einlass beginnt in 5 Minuten, ein Kollege startet die Einlassmusik über einen alten iPod von Jaeschke. „Wir spielen ABBA, das ist ein persönlicher Wunsch von Chris Harms. Heute Abend wird eh schon so viel harte Musik gespielt, da wünscht er sich was Seichteres zum Einlass“, sagt er.

20:00 Uhr: Die Vorbands betreten die Bühne

Das Licht in der Konzerthalle geht aus, die letzten Töne von ABBA verklingen und die erste Vorband geht auf die Bühne. Jaeschke und die Lichttechnikerin hängen auf der Couch im Backstagebereich. Sie dösen. Und warten auf ihren Einsatz.

21:30 Uhr: Umbaupause

Beide Vorbands sind fertig, Jaeschkes Schicht beginnt. Er steht am Mischpult, im Hintergrund läuft wieder ABBA: „Thank you for the music“.

Vor der Show testet Jaeschke den Sound noch ein letztes Mal. © Tagesspiegel/Nassim Rad

„Ich bin mittlerweile nicht mehr aufgeregt“, sagt Jaeschke. „Es ist eher eine gute Art von Anspannung. Man muss sich klar machen: Wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Niemand stirbt, wenn mal der Bass ausfällt.“ Wirklich aufgeregt sei er nur noch vor besonderen Konzerten wie dem Lordfest, einem von der Band ausgerichtet Festival in ihrer Heimatstadt Hamburg.

Ein Punk der ersten Stunde

Produktionsleiter beim Lordfest vor zwei Jahren war der Hamburger Lars „Vegas“ Ide, ein Urgestein unter den Roadies. Er bezeichnet sich selbst als „alter Punk“, in den 1980ern hat er als Roadie bei kleineren Punk-Konzerten angefangen. Ide hat ursprünglich eine Maurerlehre gemacht.

Wir bewahren Dienstgeheimnisse, das ist wie beim Doktor. Lars „Vegas“ Ide, Produktions- und Stagemanager aus Hamburg

In den 90ern arbeitete er für immer größere Bands: Puddle of Mudd, die Guano Apes, Echt. 1997 war er Gitarrenroadie für Richard Kruspe von Rammstein. Zu den Anschuldigungen gegen Till Lindemann will er sich nicht äußern. „Wir bewahren Dienstgeheimnisse, das ist wie beim Doktor“, sagt Ide.

Aber auch: „Das ist schon lange her, damals waren sie bei weitem nicht da, wo sie jetzt stehen. Es gab da kleine Bands, die waren viel schlimmer.“ Als Roadie sei man ohnehin nicht bei den Backstage-Partys dabei. „Wir sind nicht unterwegs, um mit der Band feiern zu gehen. Das ist Arbeit.“

Heute hat Ide eine Firma, die Dienstleistungen für Veranstaltungen anbietet, „Rock’n’Roll Hamburg“. Außerdem hält er Vorträge für Nachwuchskräfte. Kürzlich arbeitete er für Kylie Minogue, zurzeit ist er mit Jan Delay auf Tour. „Heute ist das alles viel strukturierter, man achtet mehr auf Sicherheit und Gesundheit,“ sagt er. Er selbst hat mittlerweile Probleme mit den Ohren und dem Rücken.

Wenn jemand Neid hat auf den Ruhm oder auf das Rampenlicht, dann ist der hier verkehrt. Lars Ide, Produktions- und Stagemanager aus Hamburg

Er neidet den Bands ihren Ruhm genauso wenig wie Jaeschke. „Wenn jemand Neid hat auf den Ruhm oder auf das Rampenlicht, dann ist der hier verkehrt.“

21:50 Uhr: Showtime!

Die Saalbeleuchtung geht aus. Showtime!

Ein orangefarbenes Licht pulsiert dramatisch auf der Bühne, die Musik könnte aus einem Christopher-Nolan-Film stammen – ein Einspieler. Dann betritt die Band unter lautem Geschrei die Bühne. Zuletzt zeigt sich Frontmann Chris Harms und stimmt den ersten Song an: „Till death do us part“.

Während der Show lauscht Jaeschke konzentriert der Band, regelt nach und stellt Gesang und Gitarren lauter, wenn sie im Mittelpunkt stehen. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Jaeschke ist konzentriert, passt den Ton mit kleinsten Bewegungen an. In den nächsten zwei Stunden dreht er den Gesang lauter, wenn Harms singt, und leiser, wenn er das Mikrofon in die Menge hält. In den Gitarren-Soli dreht er deren Lautstärke hoch. Im Konzert ist davon nichts zu hören.

„Manchmal bekomme ich gesagt, es müsse doch toll sein, den ganzen Tag Musik hören“, sagt Jaeschke. „Aber das kann extrem anstrengend sein. Man muss sehr genau hinhören, um das Gehörte bestmöglich darstellen. Das ist so, als würdest du den ganzen Tag Nietzsche lesen und darüber nachdenken, was er dir sagen will. Da ist man nach acht Stunden schon kaputt.“

Die Band „Lord of the Lost“ um Sänger Chris Harms spielte vor kurzem noch vor 500 Menschen. Seit ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest sind es dreimal so viele. © Tagesspiegel/Nassim Rad

23:45 Uhr: Die letzten Akkorde

Die letzten Akkorde von „One Last Song“ verklingen. Musik vom Band beginnt – „LOTL“ eine Lord-of-the-Lost-Variante des Village-People-Klassikers „YMCA“. Die Band verbeugt sich.

Kaum sind Chris Harms und die anderen hinter der Bühne verschwunden, räumen die Backliner die Bühne ab. Jaeschke startet „Dancing Queen“ von ABBA. Als Rausschmeißer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Als das Lied endet, ist nur noch das Stimmgewirr der letzten Fans zu hören. Jaeschke packt sein Mischpult ein. „Es war ganz gut, aber man selbst ist ja immer sein größter Kritiker“, sagt er. Ganz zufrieden mit dem Abend ist er nicht. „Mit Leuten in der Halle klingt es immer anders als beim Soundcheck und es dauert manchmal ein paar Songs, bis alles final passt.“

Fans treten an das FoH und fragen Jaeschke nach einem Foto. Die Fans kennen ihn von Videos der Band. Eine junge Frau verabschiedet sich mit den Worten „Bis Samstag!“. Sie reist der Band zum kommenden Konzert in Leipzig hinterher.

00:30 Uhr: Das Equipment ist verpackt

Jaeschke räumt mit einem Kollegen die erste Ladung des Equipments in den Lastenaufzug. Kurz halten alle den Atem an, ob der Aufzug jetzt funktioniert. Dann rumpelt er ins Erdgeschoss. In der kalten Nachtluft räumt Jaeschke mit anderen Crewmitgliedern den LKW ein.

1:00 Uhr: Feierabend

Der Load-Out ist abgeschlossen. Nach knapp 15 Stunden endet der Arbeitstag von Bengt Jaeschke. „Am Ende des Tages freut man sich doch am meisten auf die heiße Dusche und das warme Bett“, sagt er