Der Künstler im Boxer Mit diesen bizarren Gemälden überrascht Action-Star Sylvester Stallone

Dem Klischee nach ist er ein Typ, der seine Gegner mit steifer Miene entweder im Dschungel abknallt oder im Ring verhaut: In den „Rambo“- und „Rocky“-Filmen wurde der 1946 geborene Sylvester Stallone einem Millionenpublikum bekannt. Doch dieses Klischee kann täuschen.

Zum einen ist Stallone ein deutlich besserer Schauspieler, als gemeinhin angenommen wird. In der Rolle des Rocky Balboa, eines Underdogs aus Philadelphia, wurde er gleich zweimal für den Oscar nominiert: 1977 in der Kategorie bester Hauptdarsteller und 2016 als bester Nebendarsteller im „Rocky“-Spin-off „Creed“. Zum anderen drückt sich Stallone künstlerisch auch abseits der Schauspielerei aus: Er ist Regisseur, Drehbuchautor – und Maler.

Kunst auf Instagram

Auf Instagram teilte er nun mehrere seiner Bilder mit den Worten: „Es ist an der Zeit, wieder mit dem Malen anzufangen … das Wunderbare am Malen ist, dass es dem Schreiben eines kurzen Drehbuchs ähnelt, aber statt Worten verwendet man Striche und Farben, um seine Geschichte zu erzählen.“

In den vergangenen Jahren hat Stallone damit begonnen, Bilder auszustellen, die er in fünf Jahrzehnten malte. Er stellte in St. Petersburg und Nizza aus. Auf „Artsy“, einem Online-Markplatz für Kunst, wird Stallones Arbeit wie folgt beschrieben:

Stallones Werk hat sich im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt. Spätere Gemälde tendieren zu abstrakten Formen und einer reduzierten Farbpalette von Schwarz, Weiß und Rot. Stallone nennt die Werke von Jean-Michel Basquiat, Francis Bacon und Kasimir Malewitsch als seine wichtigsten Einflüsse, ebenso wie Andy Warhol, für den er in den 1980er Jahren in einer Reihe von Fotoporträts posierte. Als produktiver Drehbuchautor nutzte er oft die Kunst, um seine Figuren zu konzipieren; sein Gemälde „Finding Rocky“ aus den 1970er Jahren diente ihm als Einstieg in die Gedankenwelt seiner Figur.

Malen und metzeln

Der Schauspielerei bleibt Stallone dennoch treu. Zwar hat er sich nach mehreren späten Fortsetzungen inzwischen aus der „Rocky“-Reihe verabschiedet, ein sechster „Rambo“-Film ist aber offenbar im Bereich des Möglichen. Ab September wird sich der 76-Jährige außerdem im Kino durch den Action-Film „The Expendables 4“ ballern. Trotz seiner Malerei tut er also weiterhin einiges, um sein Image als Action-Star auch im hohen Alter zu wahren.

