Ehefrau ist Grünen-Spitzenkandidatin in Berlin Oliver Jarasch geht nach Brandenburg

Es ist eine schwierige Konstellation für alle Beteiligten im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Welche Aufgaben kann Oliver Jarasch im Fernsehsektor des Senders wahrnehmen, wenn er der Ehemann der Grünen-Spitzenkandidatin und Senatorin Bettina Jarasch ist? Zwangsläufig steht er unter Beobachtung, ob er seinen Posten nicht zur Parteinahme für seine Frau nutzt.

Unabhängigkeit steht außer Frage

In einer Stellungnahme zur Rolle von Oliver Jarasch im RBB stellt der Sender unmissverständlich fest: „Die seit fast zwei Jahrzehnten unter Beweis gestellte parteipolitische Unabhängigkeit und journalistische Integrität von Oliver Jarasch steht für den RBB außer Frage.“ Er trage seit fast zwei Jahren keine inhaltliche Verantwortung mehr für die Berichterstattung des RBB, vielmehr gestalte er die Ressourcen- und Innovationsprozesse und optimiere die Strukturen im Crossmedialen Newscenter“, heißt es weiter.

Um jeglichen Anschein zu vermeiden, dass die Spitzenkandidatur seiner Frau zu einer möglichen Interessenskollision mit Oliver Jaraschs Aufgaben führen könnte, wird er sich in den kommenden Wochen vorrangig konzeptionell um die Stärkung der Berichterstattungsstruktur in Brandenburg kümmern und für die Zeit des Wahlkampfs seinen Arbeitsplatz nach Potsdam verlegen. Und dann, in der heißen Wahlkampfphase ab Januar 2023 geht Jarasch in Urlaub.

Und was kommt nach der Wahl am 12. Februar? „Es hängt vom Ergebnis ab, teilte der RBB mit. „Bei einer ähnlichen Konstellation wie heute sehen wir keine Schwierigkeiten, dass er auch weiterhin für das Prozess- und Innovationsmanagement im gesamten Sendegebiet (also mit Berlin) zuständig ist.“ Die bereits Ende 2020 etablierte Struktur habe sich bewährt und zu keinen Kollisionen geführt.

Zur Startseite