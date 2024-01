Erst die Demokratie retten, dann das Klima Die neue Strategie von Fridays for Future

Niemand kam am vergangenen Sonntag in Berlin auf die Idee, dass die 25.000 Demonstranten am Pariser Platz indirekt auch als Zeichen für eine beginnende Transformation gelesen werden konnte - für die Wandlung der Klimabewegung Fridays for Future. Es ging auch gar nicht ums Klima. Es ging um den notwendigen Aufstand der Demokraten gegen extrem rechts.