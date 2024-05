Büdchenzauber Welche Imbisse einen Ausflug wert sind

Sie stehen in Hinterhöfen, Parks oder unter Bahngleisen. Oft haben sie eine besondere Geschichte und mit bisschen Glück sogar etwas Gutes zu essen und zu trinken. Sieben Buden, an denen man gerne etwas länger bleibt.

Il Calice Kiosk

Nach italienischem Vorbild wurde der Walter-Benjamin-Platz von Hans Kollhoff entworfen – und seine Seele spürt man, wenn der Kiosk des „Il Calice“ zum Aperitivo öffnet. Bei schönem Wetter geht es um 17 Uhr los, die Abendsonne steht noch lange über der Piazza. Barkeeper Vincent legt Musik auf und reicht klassische Drinks wie Bianco Rosso Sbagliato aus dem Fenster, aber vor allem natürlich Wein.

Italienische Momente: Wenn das Wetter passt, eröffnet der Kiosk des „Il Calice“ ab 17 Uhr. © imago images/F. Anthea Schaap/F. Anthea Schaap via www.imago-images.de

Das „Calice“-Team hat sein Angebot von Flaschen unter 30 Euro ausgebaut, das Glas 0,2 l gibt es ab 8 Euro. Als Begleitung wird gesalzener Panettone von Flamigni getoastet und gefüllt, etwa mit Mortadella-Burrata-Pistazien oder Robiola-Tomate-Rucola. Mit dem Glas kann man an Weinfässern stehen oder mit den frei beweglichen Stühlen seine Lieblingsperspektive finden. Dolce Vita! (UA)

Il Calice Kiosk, Walter-Benjamin-Platz 4, Charlottenburg, bei schönem Wetter ab 17 Uhr (außer Montag)

Mmaah Korean BBQ Express

Es gibt ja mittlerweile sogar Imbiss-Buden mit Michelin-Stern, zuletzt erfuhr ein Taco-Stand in Mexiko-Stadt die seltene Ehre. Soweit wird es das „Mmaah Korean BBQ Express“ am Columbiadamm eher nicht bringen, serviert wird hier eingewestetes Fast Food mit koreanischem Einschlag, wie man es mittlerweile ganz gut kennt: Bulgogi-Rindfleisch-Scheibchen, Teriyaki Chicken und frittierte Teigtaschen, etwa mit ordentlicher Tofu-Glasnudel-Füllung, serviert auf Reis oder frittierten Kartoffelscheiben, getoppt zum Beispiel mit scharfer Sauce oder Mayo.

Kräftige Fast-Food-Happen gibt’s bei „Mmaah - Korean BBQ Express“. © Ferdinand Dyck

„Einen Umweg wert“, wie es im Michelin heißt, ist das wahrscheinlich nicht. Als Ort hat das Ganze aber rauen Charme, unter Sonnenschirmen sitzt es sich vor der Bude mit dem grellen „Mmaah”-Schriftzug oben – zumal mit einer Flasche Bier in der Hand – überraschend nett. Wer auf dem nahen Tempelhofer Feld gestrandet ist und dringend einen kräftigen Happen zur Stärkung braucht, ist hier richtig. (fd)

Columbiadamm 160, So-Mi 12-22, Fr/Sa 12-23 Uhr, mmaah.de

Kioski

Der Telefonzellen-gelbe „Kioski” im Kreuzberger Office-Hinterhof bietet zwei Attraktionen in einer. Erstens liegen die Kleinigkeiten, die werktags von 9 bis 16 Uhr aus der verwinkelten, 2,5 mal 2,5 Meter kleinen Konstruktion gereicht werden, deutlich über gängigem Frühstücks- und Lunchimbiss-Niveau: Die knusprigen Baguettes werden frisch gefüllt und gegrillt, etwa mit Ziegenkäse und Roter Bete, Gruyère und Cornichons oder würzigem, angeschmolzenen Gorgonzola und knackigen Birnenscheiben. Warmen fränkischen Leberkäse und gegrillte Stullen mit Zutaten nach Wahl gibt’s auch, von Serrano-Schinken bis Olive. Die nach Kardamom duftende, nicht zu süße Zimtschnecke wird nach dem finnischen Familien-Rezept der Chefin Ann Marie von Löw gebacken, auch das Kiosk-“i“ deutet ins Heimatland der Mutter.

Kiosk-Klassiker des Ostblocks: Die K-67-Buden standen von Ljubljana bis Moskau in vielen großen Städten. Dann gerieten sie in Vergessenheit. © Martin Ruge von Loew

Was die Sache geografisch anspruchsvoll macht. Das Design des K-67-Kiosks – die zweite Attraktion – hat seine Ursprünge nämlich in Jugoslawien. Dort entwarf der slowenische Architekt und Gestalter Saša Mächtig vor knapp 60 Jahren ein Erfolgsmodell: Die modularen Kioske mit den futuristischen Rundungen wurden zum Standard-Büdchen des Ostblocks, in Ljubljana, Moskau oder Warschau bekam man aus ihnen einst Magazine, Zeitungen, Zigaretten und Getränke gereicht. Nachdem die Produktion in den 1990ern auslief, sind sie zur Rarität geworden. Martin Ruge von Löw spürt sie nun wieder auf und vermietet sie, brachte sie schon etwa auf die Mailänder Design Week und ins Palais de Tokyo nach Paris. Der erste in Absprache mit Saša Mächtig restaurierte „K-67” wurde vor fünf Jahren zum „Kioski“ seiner Frau.

Mit Kardamom und nicht zu süß: Zimtschnecke nach finnischem Familienrezept. © Ferdinand Dyck

In der warmen Jahreszeit nimmt man den Lunch im Freien, bestaunt dabei Designgeschichte und gönnt sich danach einen mild-aromatischen Passalacqua-Espresso – der kommt natürlich aus Neapel. (fd)

Ritterstr. 9 (Hinterhof), Kreuzberg, Mo-Fr 9-16 Uhr, instagram.com/kioski_67

Hasenschänke

Vielleicht liegt es am possierlichen Namen, vielleicht am Rosengarten direkt nebenan. An der Hasenschänke jedenfalls ist der Volkspark Hasenheide ein überraschend beschaulicher Ort. Spaziergänger und Fahrradfahrende aller Altersklassen pausieren hier auf der Lichtung im Grünen, an die sich der kleine Imbiss-Pavillon schmiegt. Erbaut wurde die Hasenschänke Anfang der 1950er-Jahre, beton-brutalistisch, mit einem ausladenden, nierenförmigen Vordach, das an Tankstellen dieser Zeit erinnert. Wände und Säulen sind mittlerweile von Graffitis übersät, Namensschriftzug und Schultheiss-Werbung über der Durchreiche sehen hingegen so aus, als hätte sich seit Eröffnung nichts verändert.

Überraschend beschaulich: Hasenschänke in der Hasenheide. © David Heerde

Das kulinarische Angebot ist mit Bockwurst, Boulette, Nudelsalat und Kuchen entsprechend rustikal. Frisch gepresster Karotten-Apfel-Birnensaft, hausgemachter Minz-Zitronen-Eistee und eine Kanne Hafermilch neben dem H-Milch-Tetrapack deuten jedoch darauf hin, dass in der Hasenschänke durchaus mit der Zeit gegangen wird. (as)

Im Volkspark Hasenheide, Columbiadamm 160, Neukölln, tägl. 12 bis 22 Uhr

Konnopke’s Imbiss

Wer vier Gesellschaftssysteme erlebt und einen innerfamiliären Currywurstkrieg überlebt hat, darf sich wahrlich Klassiker nennen. Ab 1930 versorgte Max Konnopke hungrige Schichtarbeiter in Prenzlauer Berg mit Bockwurst, im Krieg, als Fleisch knapp wurde, wich er auf Kartoffelpuffer raus, 1960 führte er die Currywurst in Ostberlin ein, für die Stammgäste wie Touristen bis heute Schlange stehen.

Wahrlich ein Klassiker: „Konnopke“ an der Eberswalder Straße. © imago/Rolf Zöllner/imago stock&people

Mittlerweile leitet die Enkelgeneration den schick renovierten Traditionsimbiss unter der denkmalgeschützten U-Bahn-Trasse an der Eberswalder Straße, an dem Tag und Nacht der Verkehr vorbei braust. Mit den leicht nach außen geneigten Wänden aus eloxiertem Aluminium und dem geschwungenen Schriftzug hat er reichlich Retro-Charme. Und mittlerweile sogar eine eigene Hausnummer: 44b. (fx)

Schönhauser Allee 44b, Prenzlauer Berg, Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 12-19 Uhr

Burgermeister

Zu seinen grün lackierten, schmiedeeisernen Klohäuschen kam Berlin der Legende nach, weil Queen Victoria auf Berlinbesuch einen Mann beim Urinieren auf offener Straße sah. Shocking, fand die britische Regentin. Peinlich offenbar die Stadt. Jedenfalls entstanden Ende des 19. Jahrhunderts einige öffentliche Toiletten, von denen ein besonders hübsches Exemplar unter den U-Bahn-Gleisen am Schlesischen Tor steht – und mittlerweile dank einer ungewöhnlichen Umwidmung eine Imbiss-Sehenswürdigkeit ist. Wo einst das Urinal war, werden seit 2006 Burger gebraten.

Brutzeln im ehemaligen Toilettenhäuschen: „Burgermeister“ unter den U-Bahn-Gleisen am U-Bahnhof Schlesisches Tor. © Kitty Kleist-Heinrich, TSP

Im Premiumsegment war der „Burgermeister“ mit seiner ersten Filiale ganz vorne mit dabei, mittlerweile ist das Unternehmen auf Expansionskurs. Eine aus anderen Gründen historische Immobilie haben sie jüngst übernommen. In der Schloßstr. 117 in Steglitz war einst einer der ersten McDonald’s-Standorte Berlins. (fx)

Oberbaumstr. 8, Kreuzberg, So-Do 11-2 Uhr, Fr, Sa 11-4 Uhr

Guten Dag

Ebenfalls unter den Schienen befindet sich das Steinrondell mit Kupferdach an der Schönhauser Allee, das jedoch für eine völlig andere Nutzung gebaut wurde. 1913 wurde es fertiggestellt, im selben Jahr, in dem auch die U-Bahn-Station eröffnet wurde. Damals wurden in dem schmucken Pavillon mit den grünen Sprossenfenstern und großen Fensterluken Fahrscheine verkauft. Auf dem Treppenabsatz ein paar Meter weiter standen zwei Passimeter, an denen ein Mitarbeiter der Hochbahn die Fahrscheine per Lochzange entwertete.

Früher Fahrscheine, heute frittiertes koreanisches Hühnchen: der Imbiss „Guten Dag unter den Gleisen am U-Bahnhof Schönhauser Allee. © Felix Denk

Heute blubbern in dem Häuschen jeden Tag die Fritteusen. Der winzige Imbiss „Guten Dag“ verkauft hier Korean Fried Chicken. Und sonst (fast) nichts. Man kann wählen, wie viele von den extra knusprig frittierten Hühnchen man haben will, ob mit Knoblauch oder Chilisauce, mit Knochen oder ohne. Was dazu? Pommes, Kimchi und Getränke stehen zur Auswahl.

Ihren Ehrenplatz in der Streetfood-Geschichte haben die „KFC“ wegen ihrer extraknusprigen Haut. Für die gibt es ein paar Tricks. Einmal werden die Hühnchenteile mit Maismehl eingerieben, manche nehmen auch Backpulver, dann werden sie zweimal frittiert. Hardliner gehen noch weiter und stecken die Hähnchenteile nach dem ersten Bad im heißen Fett in den Tiefkühler. (fx)

Schönhauser Allee 71-72, Prenzlauer Berg, tägl. 12-22 Uhr