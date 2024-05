Kulinarischer Kalender Traditionen, Bootstouren, Meeresschätze

Am kommenden Sonntag ist Muttertag und es herrschen frühlingshafte Temperaturen in der Stadt. Unsere Tipps führen Sie auf’s Berliner Wasser, an die Küsten Chinas und zu Lieblingszutaten aus Korea und Spanien.

Auf dem Wasser: Restaurantschiff „Patio“

Dessert mit Anker, eine Kreation aus der Küche von Christopher Kümper. © Patio

Auf dem Restaurantschiff „Patio“ richtet Küchenchef Christopher Kümper zum Muttertag ein regionales 3-Gang-Menü an. Mit dabei: Brandenburger Frühlingsente, Beelitzer Spargel, weiße Schokolade und Erdbeeren (vegetarische Variante vorhanden). Nach dem Menü gibt’s eine einstündige Rundfahrt mit dem Salonschiff „Riethoen“ inklusive Sektcocktail.

Menüstarts um 12, 13.30, 15, 16.30 und 18 Uhr, 99 Euro. Reservierung: patio-berlin.de





Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Lunch & Dinner

Verbindet Kulturen: Ceviche im „Kochu Karu“. © Kochu Karu

Im „Kochu Karu“ verbinden Bini Lee und José Miranda Morillo kulinarische Traditionen ihrer Heimatländer Korea und Spanien. Am Sonntag haben sie für Lunch und Dinner geöffnet und servieren Menüs, die Lieblingszutaten ihrer Mütter enthalten. Darunter sind Yachae-Gemüsesalat, Schwarzfederhuhn mit Samgye-Sauce sowie Sesam-Mousse mit Erdbeeren und Himbeer-Sorbet (auch vegetarisch, Lunch 3-Gänge 50 Euro/Dinner 4-Gänge 65 Euro).

Eberswalder Str. 35, Prenzlauer Berg, kochukaru.de





Aus dem Meer

Augenschmaus: Jakobsmuschel im „UUU“. © UUU

Eine kulinarische Reise als Geschenk: Das „UUU“ in Wedding hat nur acht Plätze und vermittelt intime Einblicke in die chinesischen Küchen. Im Mai widmet sich Köchin Yuhang Wu den Traditionen entlang der 14.000 Kilometer langen Küste. Mit dabei: Jakobsmuscheln mit Vermicelli, geschmorte Schwertmuscheln mit Gurke und Holzmakrelen-Dumplings, die Teller zum Teilen wechseln jede Woche. Dazu gibt es Tees, als Cold Brews oder Kombuchas und erstmals auch in Longdrinks mit und ohne Alkohol.

Mi-Sa 18 und 20.30 Uhr, Reservierung: uuu-berlin.de