Arte-Doku über Wagner-Gruppe Der Koch des Kremls

Zu sehen sind russisch sprechende Soldaten ohne Militärabzeichen. Vor der wackelnden Handykamera prügeln sie einen jungen Syrer, der Fahnenflucht beging, mit dem Hammer zu Tode. Dazu läuft fröhliche Musik. 2017 wurde dieses Horrorvideo im Internet verbreitet. Die Botschaft ist eindeutig: Wer von diesen Söldnern, bekannt als Wagner-Gruppe, desertiert, stirbt einen qualvollen Tod.

In seinem zweiteiligen Film („Die Wagner-Gruppe – Russlands geheime Söldner“, Arte, 6.6., 20 Uhr 15) verdeutlicht der französische Investigativjournalist Benoît Bringer vor allem eines: Die Wagner-Gruppe ist eine Schattenarmee. Sie versammelt Söldner aus aller Welt. Damit verschleiert werden kann, dass diese Truppe der verlängerte Arm Putins ist, werden potentielle Verräter gnadenlos ausgeschaltet.

Die Interessanlage Jewgeni Prigoschin war gemeinsam mit Dmitri Utkin ab circa 2012 an der Gründung der privaten Sicherheits- und Militärorganisation Gruppe Wagner beteiligt. Die paramilitärische Organisation wird als „privates Sicherheits- und Militärunternehmen“ zur Durchsetzung russischer Interessen in Krisengebieten einsetzt. Die Verbindung Prigoschins zur Wagner-Gruppe wurde über einen langen Zeitraum hinweg erfolgreich verschleiert. Der Film von Benoît Bringer zitiert ein Video aus dem Jahr 2022, in dem Jewgeni Prigoschin mit einer martialischen Ansprache Söldner rekrutiert. Seither bestreitet der „Koch des Kremls“ nicht mehr, der Kopf der Wagner-Gruppe zu sein.

Ihr Kopf ist Jewgeni Prigoschin, der zunächst als Koch arbeitete, dabei den russischen Präsidenten so sehr beeindruckte, dass dieser ihn mit weiteren Aufgaben betraute. Das Kommando hat Dmitri Utkin, ein martialisch aussehender Oligarch, der wegen seiner SS-Tattoos und seiner Vorliebe für den deutschen Komponisten den Spitznamen „Wagner“ erhielt.

Bekannt wurde die paramilitärische Eingreiftruppe durch ihre Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen im Ukrainekrieg, insbesondere in der Stadt Butscha. Doch diese Massaker, so verdeutlicht, die Dokumentation, sind nur die Spitze des Eisberges. Die Wagner-Söldner kamen bereits im Syrienkrieg sowie bei Konflikten in afrikanischen Staaten zum Einsatz. Es geht um Öl, Gas und die Durchsetzung russischer Wirtschafsinteressen.

Für diese neue Form der hybriden Kriegsführung bringt der akribisch recherchierte Film zahlreiche Belege. Dazu zählen schockierende Bilder, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen.