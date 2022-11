Erst Buhrow, dann Himmler Ferndialog der Senderchefs

Für den Donnerstagmittag hat ZDF-Intendant Norbert Himmler zum Pressegespräch geladen. Es ist die erste Runde dieser Art, nachdem der ehemalige Programmchef des Zweiten Deutschen Fernsehens im März dieses Jahres seinem Vorgänger Thomas Bellut im Amt folgte. „Ein ZDF für alle“, das gab Himmler als Ziel für seine Intendanz aus. Dass wenige Monate später, ausgelöst durch die Affäre RBB, eine Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt ausbrechen würde, war in der Form und Schärfe nicht absehbar - auch wenn es dem ZDF bislang gelungen ist, die Diskussion eher vom Spielfeldrand aus zu betrachten.

Genau in diesem Kontext steht eine Rede, die Tom Buhrow am Mittwoch vor dem Hamburger Übersee-Club gehalten hat. Buhrow betonte zwar, dass er hier nicht als ARD-Vorsitzender oder WDR-Intendant, sondern als Privatmann spreche. Doch weder war er als solcher eingeladen worden noch erscheint nach 37 Jahren in Diensten eines ARD-Senders eine solche Unterscheidung sinnvoll.

Zumal es ihm um nichts weniger geht als die Zukunft eben jenes öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach dem vom RBB ausgelösten Skandal, der die ganze ARD in Misskredit gebracht hat. Dass die „FAZ“ Buhrows Hamburger Appell in gekürzter Form als Gastbeitrag abdruckt, spricht ebenfalls gegen die Privatmann-Distanzierung.

Buhrow schlägt einen „gesamtgesellschaftlichen Runden Tisch“ vor

„Wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Runden Tisch“, wirbt Tom Buhrow wirbt für eine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Deutschland werde in 20 Jahren nicht mehr alle öffentlich-rechtlichen Sender finanzieren wollen. „Wenn wir jetzt nicht verantwortungsvoll und ehrlich einen Neuanfang machen, wird es schlimmstenfalls keinen Neuanfang geben“, warnt Buhrow:

Der von ihm vorgeschlagene Runde Tisch solle als eine „Art verfassungsgebende Versammlung“ einen „neuen Gesellschaftsvertrag“ ausarbeiten. Dabei dürfe es keine Tabus und Denkverbote geben. Das Ziel sei „Verlässlichkeit und Sicherheit für mindestens eine Generation“, Buhrow nennt es in dem Beitrag einen „Generationenvertrag“.

Als Hemmnis für Reformen sieht der Intendant die aus seiner Sicht berechtigten Standortinteressen der Bundesländer. Jede einzelne Staatskanzlei finde genau zwei Sender gut: das ZDF, in dessen Aufsichtsgremien jede Landesregierung vertreten ist, und die eigene Landesrundfunkanstalt aus der ARD.

Kakophonie der gereizten Äußerungen. ARD-Chef Tom Buhrow über das „Klein-Klein“ zwischen Ländern und Sendern.

„Jenseits dieser zwei Sender beginnt in der Fantasie das Reich unendlicher Einsparmöglichkeiten“, schreibt der WDR-Intendant. Das habe zum Beispiel dazu geführt, dass Landespolitiker in Sachsen-Anhalt bei ihrem Widerstand gegen die jüngste Beitragserhöhung keinerlei Abstriche bei den Landes-Radiowellen des MDR hätten hinnehmen wollen und stattdessen eine Abschaffung des Saarländischen Rundfunks vorgeschlagen hätten.

Im „Klein-Klein zwischen Ländern und Sendern“ seien die großen Fragen nicht zu lösen, lautet Buhrows Fazit. In „der Kakophonie der gereizten Äußerungen“ sprächen zwar viele von Reform, aber fast alle meinten eigentlich Teil-Reform. Aus Sicht des ARD-Vorsitzenden reicht das aber nicht aus.

Weitere Sparrunden sind nach Buhrows Ansicht hingegen nicht die Lösung. „Wer den Rundfunkbeitrag wirklich senken will, der muss auch schmerzhafte Einschnitte in Kauf nehmen“, argumentiert er mit Blick auf das Programm der Sender. Deutschland brauche einen starken gemeinnützigen Rundfunk, „aber einen, der im 21. Jahrhundert angekommen ist. Wir müssen jetzt die Veränderungen einleiten, die wir in einem Jahrzehnt sehen wollen.“

Unterdessen haben alle Länderchefs die Änderung des neuen Medienstaatsvertrags über die Reform von Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unterzeichnet, wie die Deutsche Presse-Agentur von der für Medienpolitik federführende Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz erfuhr. Nun müssen noch alle Länderparlamente Ja sagen, damit der Vertrag zum 1. Juli 2023 in Kraft treten kann.

Durch die Novellierung erhalten die Sender mehr Flexibilität. Sie können eigenständiger entscheiden, ob sie Spartenkanäle wie zum Beispiel One oder ZDFneo weiterhin als fortlaufendes Programm im TV anbieten wollen oder ob die Angebote mit Blick auf das Nutzerverhalten stärker ins Netz wandern sollten. Zudem soll die Arbeit der Kontrollgremien in den beitragsfinanzierten Häusern von ARD, ZDF und Deutschlandradio gestärkt werden. Über die zukünftige Finanzierung soll in einem zweiten Schritt entschieden werden. (mit epd/dpa)

