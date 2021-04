TV-Star Günther Jauch („Wer wird Millionär?“) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte sein Haussender RTL am Freitag in Köln mit. Der 64-Jährige muss deshalb zum ersten Mal seit 31 Jahren krankheitsbedingt bei einem Moderationsjob ausfallen.

Publikumsliebling Jauch sollte nach bisheriger Planung von der kommenden Woche an laut Bundesregierung für die Corona-Schutzimpfung werben. Dafür nennen Bürgerinnen und Bürger aber eben auch Prominente honorarfrei ihre Gründe, warum sie persönlich bereit für die Corona-Schutzimpfung sind. Zu den weiteren Impfluencern gehört die 77-jährige Schauspielerin Uschi Glas und die ebenfalls 77 Jahre alte Torwartlegende Sepp Maier.

Vertretung bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ steht noch nicht fest

Jauch wird am Samstagabend bei der neuen Ausgabe der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vertreten. Die geplante Sendung findet statt.

Wer den 64-Jährigen vertritt, wird in der Live-Show am Samstag bei RTL bekanntgegeben. In der nächsten Ausgabe will Jauch dann wieder am Start sein: „Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin.“

Zu den prominenten Deutschen, die sich mit Corona infiziert haben, gehört der Rapper Bushido, der nach eigenen Angaben Covid-Symptome hatte. Auch Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann hatte sich infiziert, litt unter Fieber und Husten, hat die Erkrankung aber nach zwei Wochen Quarantäne überstanden. Auch Comedian Oliver Pocher infizierte sich mit Corona.

Impfbereitschaft zuletzt gesunken

Die Impfbereitschaft von erwachsenen Deutschen ist seit Anfang des Jahres leicht gesunken. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Die Erhebung fand zwischen dem 30. März und dem 1. April statt. Mitte Januar hatten noch 67 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sich impfen lassen wollen. Anfang April waren es waren es 57 Prozent. Hinzu kommen rund acht Prozent, die bereits geimpft sind - zusammen also 65 Prozent. 18 Prozent wollten sich zum Zeitpunkt der Befragung nicht impfen lassen, 16 Prozent haben sich noch nicht entschieden oder machten keine Angaben. mit dpa