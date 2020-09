16 Jahre lang war Jan Hofer Chefsprecher der „Tagesschau“, nun geht er Ende des Jahres in den Ruhestand. An seiner Stelle wird Jens Riewa die neue Nummer eins der reichweitenstärksten Nachrichtensendung des deutschen Fernsehens. Dies teilte die ARD am Freitag mit.

Vor ihm und Jan Hofer hatten TV-Journalisten wie Karl-Heinz Köpcke, Werner Veigel, Dagmar Berghoff und Jo Brauner die Außendarstellung der "Tagesschau" geprägt, die 1952 erstmals auf Sendung ging, geprägt.

Das Team der täglichen Nachrichtensendung um 20 Uhr wird zudem um Julia-Niharika Sen und Constantin Schreiber als neue Sprecher der Hauptausgabe erweitert.

Jan Hofer wuchs in Wesel auf. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft in Köln volontierte er bis 1976 im Hörfunk und arbeitete für die Deutsche Welle, den Deutschlandfunk und den WDR in Köln.

1985 kam er zur "Tagesschau" nach Hamburg, deren Chefsprecher er seit 2004 ist. Er trat auch als Moderator von Unterhaltungssendungen in Erscheinung. Bis 2012 war Jan Hofer 21 Jahre lang Gastgeber der „Riverboat-Talkshow“ des MDR.

"Der überragende Erfolg der "Tagesschau" wäre ohne Jan Hofer nicht denkbar. Er war über Jahrzehnte hinweg das Gesicht und die Stimme für seriöse Nachrichten in Deutschland. Wir haben ihm viel zu verdanken", würdigte NDR-Intendant Joachim Knuth die Verdienste des scheidenden Chefsprechers. „Ich danke Jan Hofer für seine konstante Leistung und seine starke Professionalität. Er war stets offen für Neues wie TikTok und für den Dialog mit dem Publikum", ergänzte Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell.

Im November 2016 musste Caren Miosga in den "Tagesthemen" für Hofer bei der Präsentation der Nachrichten einspringen, weil der Chefsprecher wegen einer Magenverstimmung einen Schwächeanfall erlitten hatte.

Jens Riewa stammt aus Lübbenau. Nach dem Abitur wurde er zunächst Fluglotse, entschied sich dann aber für eine professionelle Ausbildung als Sprecher. Seit 1991 präsentiert er die Nachrichten der "Tagesschau". Beim NDR sprach Jens Riewa die „Berichte vom Tage“ und moderiert auch das aktuelle Regionalmagazin „Hamburg Journal“. Ausflüge in die Fernsehunterhaltung unternahm er u. a. als Moderator der „Deutschen Schlagerparade“. Beim ORB präsentierte Jens Riewa im Reisemagazin „Wunderschönes Brandenburg" die schönsten Ecken seiner alten Heimat. "Jens Riewa ist ein sehr erfahrener und professioneller Sprecher, der auch in der neuen Funktion maßgeblich dazu beitragen wird, dass die Tagesschau Deutschlands Nachrichtenmarke Nummer 1 bleibt", sagte Knuth. sag