Seit Beginn der Woche tobt ein ungewöhnlicher Streit: Deutschlands derzeit einflussreichster Virologe Christian Drosten (Charité-Berlin) zofft sich mit Deutschlands einflussreichstem Boulevardblatt "Bild".

Auslöser des Streits war eine Anfrage eines "Bild-Redakteurs" am Montag an Drosten zu einer Studie darüber, welche Rolle Kinder bei der Verbreitung des Coronavirus spielen. Eine Forschergruppe um Drosten kam Ende April zu dem Schluss, dass sie so ansteckend sein könnten wie Erwachsene.

Der "Bild"-Redakteur gab Drosten nur eine Stunde Zeit für eine Reaktion, was Drosten wiederum auf Twitter öffentlich machte und dem Blatt "tendenziöse Berichterstattung" vorwarf.

Kurze Zeit nachdem Drosten die "Bild"-Zeitung auf Twitter öffentlich anging, veröffentlichte das Blatt am Montagnachmittag einen Artikel mit der Überschrift "Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch" und fragte: "Wie lange weiß der Star-Virologe schon davon?"

In dem Artikel wurden vier Forscher zitiert, die vorher teilweise in wissenschaftlichen Diskussionsforen und auf Twitter Kritik an der Drosten-Studie geäußert hatten. In der Folge des Wirbels um den "Bild"-Text distanzierten sich die Wissenschaftler von dem Artikel. Ihre Aussagen seien teilweise aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Kritik an Drosten aus Cambridge

Was in der Debatte etwas unterging: Es gibt tatsächlich auch berechtigte Kritik an der Charité-Studie, die am Dienstag schon der "Spiegel" aufgriff und jetzt noch einmal die "Bild"-Zeitung.

Beide zitieren David Spiegelhalter, Statistik-Professor an der Cambridge-Universität, und den emeritierten Statistik-Professor Kevin McConway, die auf Twitter von einer "unangemessenen Analyse" sprechen und auf eine detaillierte Analyse der von Drostens Team benutzten statistischen Methoden verweisen.

"Der Pre-Print sollte zurückgezogen werden", schreiben die beiden. Sie fügen aber auch an: Sie könnten lediglich Aussagen zur statistischen Methoden machen, nicht zu anderen Aussagen der Studie. Und bemerkenswert: Sie distanzieren sich von "Zeitungs-Attacken" auf Drosten und sein Team.

Auch die von "Bild" zitierten Forscher zogen ihre inhaltliche Kritik an der Studie nicht zurück, sondern fanden sie durch die "Bild"-Zeitung ausgeschlachtet und überspitzt.

Tatsächlich ist in der Forschung derzeit umstritten, wie stark Kinder vom Virus gefährdet sind und welche Rolle sie in der Verbreitung des Virus spielen.

In der frühen Phase der Epidemie galten Kinder als quasi immun. Zum Teil wurde vermutet, dass sie sich viel seltener anstecken als Erwachsene, möglicherweise weil ihnen die Moleküle, die das Virus in die Zelle einschleusen, fehlen könnten. Inzwischen gilt als sicher, dass sie sich häufig anstecken und das Virus auch weitergeben.

Corona-Übertragung durch Kinder: Unterschiedliche Ergebnisse

Schwere Verläufe sind bei Kindern selbst nach wie vor selten – es gibt sie aber, auch Todesfälle. Einige Kinder werden von einer systemischen Gefäßentzündung heimgesucht, die dem Kawasaki-Syndrom ähnelt (dessen Auslöser bisher unbekannt ist) und das Folgeschäden wie Aneurysmen an den Herzkranzgefäßen bedingen kann. Unklar ist weiterhin, welche Rolle Kinder als Überträger spielen.

Die Ergebnisse aus Drostens Labor an der Charité legen nahe, dass ihre Rolle vergleichbar mit der von Erwachsenen sein könnte. Es gibt aber auch Hinweise, etwa aus Italien, dass Kinder tatsächlich weniger erkranken könnten und auch seltener Überträger wären.

Am Montag zitierte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) eine neue Studie der Unikliniken Heidelberg, Tübingen, Freiburg und Ulm, nach der es „Signale“ gebe, „wonach Kinder bis zehn Jahre als Überträger eine untergeordnete Rolle spielen“.

Auch Drosten räumt inzwischen in seinem Podcast ein, dass die statistische Methode "völlig zu Recht" kritisiert werden könne. Man habe Viruslasten unterschiedlicher Altersgruppen ausgewertet - und dafür relativ grobe statistische Methoden verwendet. Dies sei auch mit Absicht so gewesen, weil man schauen wollte, ob das Ergebnis weitere Untersuchungen rechtfertige. "Wenn man da mit einer groben statistischen Methode nichts findet, dann lohnt es sich sicherlich auch nicht da weiter zu graben mit feineren Methoden."

Die Aussage sei jedoch klar: "Es gibt auch bei Kindern sehr hohe Viruslasten, und das ist einfach das was wir sagen wollen", sagte Drosten. Wegen der gröberen statistischen Methodik hätten sich Statistiker gemeldet und hätten "vollkommen zurecht" auf die grobe Methodik hingewiesen. "Das wussten wir aber von vornherein, das war auch nicht ganz unbeabsichtigt."

Einige hätten die Ergebnisse der Studie mit feineren Methoden nachgerechnet und "hier und da einen Hinweis für Unterschiede in den Viruskonzentrationen gefunden", sagte Drosten. Das stimme auch, "aber das hat für die medizinische Interpretation und die Deutung dieser Daten überhaupt keine Konsequenz."

Auch bei der Heinsberg-Studie gab es Ärger wegen der Statistik

Das ist zumindest erklärungsbedürftig. Derzeit bessert Drostens Team bei der Studie nach und will sie dann auch offiziell zur Veröffentlichung einreichen, so wie es dem üblichen wissenschaftlichen Prozess entspricht.

Denn wichtig zu wissen ist auch: Der Wirbel um Kritik an der aktuellen Studie ist ungewöhnlich. Das Team um Drosten veröffentlichte seine Studie als sogenannten Pre-Print, sodass andere Forscher die Möglichkeit haben auf die Ergebnisse zuzugreifen, die Ergebnisse und Methoden zu bewerten und Anmerkungen zu machen. Normalerweise läuft all das allerdings nicht unter den Augen der Öffentlichkeit ab.

Normalerweise werden Studien erst einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt, wenn sie einen wissenschaftlichen "Peer-Review-Prozess" durchlaufen haben - also von anderen Fachwissenschaftlern bewertet und gecheckt wurden - und in einem Fachmagazin erscheinen. Auch dann ist es normale wissenschaftliche Praxis, Studien weiter zu debattieren und Forschung weiterzutreiben.

Eine ähnliche Diskussion wie um das Papier von Drostens Team hatte es zuletzt auch um die Heinsberg-Studie gegeben, auch wenn die etwas unterging. Die Studie, die vom Bonner Virologen Hendrick Streeck geleitet wurde, war zu dem Ergebnis gekommen, dass in Deutschland schon rund 1,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert sein könnten.

Wie Forscher dem SWR bestätigten, war diese Hochrechnung aber grob falsch. Demnach liegt die Zahl der in Deutschland Infizierten wahrscheinlich mindestens bei knapp einer Million, sie könnte aber auch bis zu fünf Millionen Menschen umfassen. Auf Nachfrage des SWR räumte der für die Statistik der Heinsberg-Studie verantwortliche Forscher den Fehler ein, ein notwendiger Rechenschritt habe gefehlt.