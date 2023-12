„Wir müssen leider aufhören“ ZDF-Moderatorin bricht Interview mit Söder ab – der reagiert verwundert

Diana Zimmermann war lange ZDF-Korrespondentin in London, Anfang Dezember hat sie von Theo Koll die Leitung des Hauptstadtstudios übernommen. Damit ist sie automatisch auch in die Moderationsrolle beim Hauptstadtmagazin „Berlin direkt“ geschlüpft.

Am Sonntag ist sie nun in der politischen Wirklichkeit angekommen, im Interview mit Markus Söder. Der CSU-Chef war aus Nürnberg zugeschaltet.

Fragen und Antworten blieben zunächst im üblichen Frage-und-Antwort-Rhythmus, als es um die Lösung der Haushaltskrise ging. Söder sah die Bundesregierung gescheitert, Zimmermann setzte an das Agieren der Opposition Fragezeichen.

Und sie ging im Finale dazwischen. „Herr Söder, die Investitionen, die jetzt nötig sind, die sind ja auch deswegen nötig, weil in 16 Jahren unter einer Regierung Merkel fast nichts passiert ist“, fragte sie. „Wie kommen Sie darauf, dass in 16 Jahren nichts passiert ist?“, war seine Replik, bevor Zimmermann nochmals dazwischenfuhr: „Weil wir ja sehen, was wir für einen Reformstau haben momentan.“ Söder: „Haben wir den wirklich?“ Zimmermann: „Ja!“

Das Interview nahm weiter Fahrt auf, ehe Zimmermann dekretierte: „Ich muss jetzt leider zum Ende kommen.“ Söder: „Sie können den Satz einfach nicht so unterbrechen.“ Zimmermann: „Wir müssen leider aufhören.“ Söder: „Den letzten Satz hätte ich schon noch gern gesagt, dass wir viele Krisen entschlossen gemeistert haben und eine solche wie jetzt könnten wir auch besser meistern.“

Söder kommentierte den Ablauf des Gesprächs als „unglücklichen Start für unser erstes gemeinsames Interview“. Zimmermann dankte erneut Richtung Nürnberg, um dann direkt ins Publikum zu sprechen: „Das Interview haben wir vor zwei Stunden genauso aufgezeichnet.“