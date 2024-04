Zweites Instagram-Video Stefan Raab kündigt Rückkehr im September an

Fast zehn Jahre lang hat sich Stefan Raab nicht mehr vor der Kamera blicken lassen. Nun wird im September Schluss sein mit seinem zurückgezogenen Leben. Das kündigte Raab in einem Video auf seinem Instagram-Kanal an.

Am Freitag hatte er in einem rund 90-sekündigen Video zunächst angekündigt, „wieder was machen“ zu wollen, wenn er innerhalb von drei Tagen neun Millionen Follower auf Instagram habe. Das gelang ihm nicht ganz: Bis Montagmorgen stieg seine Followerzahl auf 2,8 Millionen.

In dem neuen Video vom Montag ist zunächst wie im ersten Video vom Freitag sein früherer „Praktikant“ Elton zu sehen, wie er zu Raab mit einem Ruderboot auf eine Insel fährt. Dort erklärt Raab ihm, dass er „nichts machen“ wolle, weil er die neun Millionen Follower nicht erreicht habe. Elton überredet ihn dann aber zu einem Kampf gegen die Boxerin Regina Halmich. Dieser soll am 14. September 2024 stattfinden, der Kartenvorverkauf am Dienstag um 15 Uhr starten.

Am Ende des Videos, bevor die Daten präsentiert werden, sieht man Raab für einen kurzen Moment mit Maske, die ihn im Gesicht dick erscheinen lässt. Er sagt: „Keinen Bock!“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Im ersten Video hatte Raab im gleichen Setting wie im neuen Video gesagt, er wolle Influencer werden. „Wenn ich neun Millionen hab, verspreche ich dir, dann mache ich wieder was“, sagt er im Video zu Elton.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Als Moderator der Comedy-Musiksendung Vivasion wurde Raab in den frühen 1990er Jahren bekannt. 1999 wechselte er zu ProSieben und entwickelte mit seiner Produktionsfirma RaabTV zahlreiche Unterhaltungsformate. Von 1999 bis 2015 moderierte er die Late-Night-Show TV total. Dazu kamen mehrere deutsche Beiträge für den Eurovision Song Contest. Im Dezember 2015 trat er in seiner Show Schlag den Raab zum letzten Mal vor die Kamera. Seitdem ist es still geworden um den Entertainer.

Jüngst wurde bekannt, dass Raab mit seiner neuen Produktionsfirma eine Fußball-Show ins Programm bringt. Während der Europameisterschaft soll das Format „Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen“ täglich um 20.15 Uhr die Ereignisse thematisieren, wie der Privatsender RTL am Donnerstag mitteilte. Moderiert werde die Sendung von Elton und Jan Köppen. (Tsp)