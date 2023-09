Mehr als nur Knoten Warum Teppiche noch immer Kostbarkeiten sind

Ihre Liebe begann in Marokko. 2017 haben Samara Mahboub, in München aufgewachsen, und der aus Casablanca stammende Zaid Charkaoui geheiratet. Und hier entstand auch die Idee, ein eigenes Teppichlabel zu gründen. In einem Dorf nahe Marrakesch hatten sie einen kleinen Laden entdeckt und waren begeistert von all den bunten Teppichen, die vor dem Geschäft drapiert waren. Jedes Stück ein Unikat, dessen Farben um die Wette leuchteten.