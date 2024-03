Niedrigste Geburtenrate seit 2009 „Ich möchte in diese Welt kein Kind setzen“

Nach dem Ende der Babyboomer-Generation wurden vierzig Jahre lang in keinem europäischen Land so wenig Kinder geboren wie in Deutschland. 2015 rutschte unsere Geburtenrate sogar auf den letzten Platz weltweit, noch hinter das als notorisch kinderarm bekannte Japan. Dann stieg die Geburtenrate überraschend bis 2021 auf durchschnittlich 1,57 Kinder pro Frau – doch nun ist sie schon wieder eingebrochen.