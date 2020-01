Am Mittwochabend hat Jean Paul Gaultier in Paris seine letzte Haute Couture Show gezeigt. Im prachtvollen Théatre de Châtelet präsentierte der 67-jährige Franzose vor den Augen von Stars wie Carla Bruni, Eva Herzigova, Inès de la Fressange oder Anna Wintour weit über 100 Looks, mit denen er auf seine besten Entwürfe der vergangenen 50 Jahre zurückblickte: Seine berühmten lachsfarbenen Korsagen waren zu sehen, Matrosen-Looks, Mieder, Strapse und natürlich seine legendären blau-weißen Streifen.

Gaultier begann 1970 als Assistent von Piere Cardin

Die gesamte Show war angelegt wie eine Art Musical, das sich in verschiedene Akte teilte. Viele seiner großen Musen liefen an dem Abend für ihn über den Catwalk, von Fanny Ardant über Estelle Lefébure bis hin zu Rossy de Palma. 220 Models trugen Jean Gaultier auf ihren Schultern, er warf dem begeisterten Publikum im Théâtre du Châtelet Luftküsse zu.

Zu Beginn der gigantischen Show war ein schwarzer Sarg über die Bühne getragen worden, aus dem zwei kegelförmige Brüste herausragten. Es handelte sich um eine Anspielung auf eine von Gaultiers berühmtesten Kreationen - den spitzen BH, den er einst für den Pop-Superstar Madonna entworfen hatte. Und es war auch ein Scherz darüber, dass der Designer nach seinem Tod vor allem wegen dieses Büstenhalters in Erinnerung bleiben könnte.

Rossy de Palma war eine der größten Musen des Modeschöpfers. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP

US-Model Karlie Kloss lief am Mittwoch auch für Jean Paul Gaultier. Foto: Anne-Christine/AFP

Bei der Show traten unter anderen die US-Popsängerin Beth Ditto und der österreichische Travestie-Künstler Conchita Wurst als Models auf. Die Show wurde mit dem Gesangsauftritt von Boy George aufgeschlossen. Madonna nahm entgegen der Spekulationen jedoch nicht an Gaultiers Abschied teil.

Mit Lagerfeld war Gaultier eine der letzten Ikonen

Der Star-Designer hatte erst vergangenen Woche überraschend seinen Ausstieg aus den Haute-Couture-Modenschauen angekündigt. Gaultier, der früher als "enfant terrible" der Modewelt galt, verwischte in den vergangenen Jahrzehnten die Grenzen zwischen männlicher und weiblicher Mode und sorgte mit provokativen Entwürfen immer wieder für Aufsehen. Seine Karriere hatte er 1970 im Alter von 18 Jahren als Assistent des Designers Pierre Cardin begonnen.

Mit dieser spektakulären Show verabschiedete sich der Modeschöpfer endgültig vom Laufsteg. Bereits Ende 2014 hatte er seine Prêt-à-Porter-Linie eingestellt, nun wird er auch keine Haute Couture Schauen mehr zeigen. Über ein Video auf Twitter ließ Gaultier verlauten, dass seine Marke weiter bestehen werde, aber mit einem anderen Konzept. Im Unklaren ließ Gaultier, ob er weiterhin für das Design seiner Marke zuständig sein werde. In seiner Shownotiz verabschiedete er sich allerdings mit den Worten: „Und es wird mit neuen Abenteuern weitergehen, das Beste liegt vor uns.“ Mit Karl Lagerfeld hatte Gaultier er zu den letzten großen Mode-Ikonen der 80er und 90er Jahre gezählt. (dpa, AFP)