Bizarres Fundstück US-Polizei findet Trägerrakete für Atomsprengköpfe in Garage

Immer mal wieder wird der Alltag von Polizisten durch ungewöhnliche Einsätze aufgelockert. Im australischen Queensland etwa befreiten die Einsatzkräfte jüngst ein Kleinkind aus einem Greifarm-Automaten. Die Polizei in der US-Stadt Bellevue (Ohio) wiederum rückte am 1. Februar aus, um eine Rakete in der Nachbarschaft zu inspizieren.

Laut Blogpost der zuständigen Polizei ging am Mittwochabend ein Anruf eines Luftwaffenmuseums ein. Demnach habe sich ein Bürger der Stadt Bellevue an das Museum gewandt, weil er einen Gegenstand seines verstorbenen Nachbarn spenden wollte.

Bei diesem Gegenstand handelte es sich um nichts weniger als eine amerikanische Luft-Luft-Rakete des Typs Douglas AIR-2 Genie, wie das Bombenentschärfungsteam der Polizei bei der Untersuchung vor Ort feststellte.

Die Rakete ist als Träger eines Atomsprengkopfes gedacht. Zum Glück für die Beamten (und alle Menschen der Umgebung) war das Geschoss aber nicht mit einem Sprengkopf bestückt und hatte auch keinen Treibstoff.

Auf X konnte die Polizei anschließend trocken witzeln: „Und wir glauben, dass es lange, lange dauern wird, bis wir wieder einen solchen Anruf erhalten.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Da keine Gefahr von der Rakete ausgehe und das Militär sie nicht zurückverlange, ließ die Polizei den ungewöhnlichen Fund in der Garage.

Die Rakete soll dem Museum zu Ausstellungszwecken überlassen werden. (Tsp)