Kurioses Rettungs-Video Australische Polizei befreit Dreijährigen aus Spielzeug-Greifautomat

Australische Polizisten haben ein Kleinkind aus einem Spielzeug-Greifautomaten gerettet. Wie die Polizei des Bundesstaates Queensland am Donnerstag berichtete, war der dreijährige Ethan bei einem Einkaufsbummel mit seiner Familie über den Ausgabeschacht in den mit „Hello Kitty“-Plüschtieren gefüllten Automaten geklettert und saß anschließend in dem Gerät fest.

Auf dem Kurznachrichtendienst X teilte die Polizei ein Video der Rettungsaktion: Vier zur Hilfe gerufene Beamte scheuchen den Jungen mit Gesten in den hinteren Teil des Automaten scheuchen und instruieren ihn, sich die Augen zuzuhalten – dann schlagen sie die Scheibe ein.

Das Video versahen die Beamten mit der Überschrift: „Ethan und die Polizei: 1. Greifarm-Maschine: 0“. Im Video ist ein Polizeibeamter zu hören, der scherzend zum Dreijährigen sagt, als er ihn aus dem Automaten hebt: „Du hast einen Preis gewonnen, welchen willst du?“ (AFP)