Eselsbrücken für die Zeitumstellung 2023 Wird die Uhr im Oktober vor- oder zurückgestellt?

In der Nacht von Samstag, den 28. Oktober, auf Sonntag, den 29. Oktober, wird die Uhr umgestellt. In Deutschland wird dann wieder von der Sommerzeit in die Winterzeit gewechselt. Aber wie war das nochmal: Wird die Uhr nun vor- oder zurückgestellt? Gibt es jetzt mehr oder weniger Schlaf? Diese 10 Eselsbrücken helfen beim Erinnern.

Winterzeit 2023: Wann wird an der Uhr gedreht? Die Umstellung auf Winterzeit erfolgt in der Nacht von Samstag (28. Oktober) auf Sonntag (29. Oktober). Dabei wird die Uhr um 3 Uhr nachts um eine Stunde zurückgestellt (auf 2 Uhr). Wir können also eine Stunde länger schlafen.

1 Das Straßencafé

Die Straßencafé-Eselsbrücke ist auch als Gartenmöbel-Eselsbrücke bekannt und eine der beliebtesten Erinnerungsstützen zur Zeitumstellung.

Der Merksatz: Im Frühling stellt man die Stühle VOR das Café, im Herbst stellt man sie wieder ZURÜCK. Gleiches gilt für die Uhr: Im Frühjahr stellt man sie eine Stunde VOR und im Herbst wieder eine Stunde ZURÜCK.

2 Den Zugvögeln folgen

Zugvögel fliegen dem Sommer entgegen und so ist es auch mit der Zeitumstellung. Im Frühling wird die Uhr dem Sommer entgegen, also eine Stunde vorgestellt. Das Gleiche gilt für den Herbst, wenn die Uhr in Richtung Sommer, also eine Stunde zurückgestellt wird.

3 Für Lyriker

Wer sich Reime besser merken kann, kann den folgenden Spruch im Gedächtnis behalten: Im WINTER stellt man die Uhr HINTER. Das bedeutet, dass im Winter die Uhr eine Stunde zurückgestellt wird.

4 “Spring forward, fall back”

Im englischen Sprachraum gilt die einfache Regel: „Spring forward, fall back.“ („Spring vorwärts, fall zurück.“)

Im Frühling (englisch: spring) wird die Uhr also vorgestellt (englisch: forward), im Herbst (englisch: fall) dann wieder zurück (englisch: back).

5 Die Thermometer-Regel

Eine weitere einfache Eselsbrücke ist die Thermometer-Regel: Im Sommer gibt es Plus-Grade, im Winter Minus-Grade.

Daher wird die Uhr im Sommer eine Stunde vorgestellt (also ein Plus), im Winter dagegen eine Stunde zurück (ein Minus).

In der Nacht auf Sonntag, den 29. Oktober, können wir eine Stunde länger schlafen. © mauritius images / photononstop / Catherine Delahaye

6 Für Zahlen- und Technikfreaks

Technikaffine Menschen kennen vielleicht die Computerschnittstelle RS-232, die bis in die 2010er Jahre bei vielen Computern vorhanden war. Wer die Schnittstelle noch kennt, kann sich analog dazu in puncto Zeitumstellung die 2-3-2-Regel merken.

Man merke sich: Im Frühling wird die Uhr von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt, im Winter von 3 Uhr auf 2 Uhr zurück.

7 Wenn die Frühjahrsmüdigkeit zuschlägt

Kaum werden die Temperaturen wärmer, schlägt bei vielen die Frühjahrsmüdigkeit zu. Der Grund: Man muss im Frühjahr (oder Frühling) eine Stunde früher aufstehen, weil die Uhr wurde eine Stunde vorgestellt wird.

Wann wird die Zeitumstellung abgeschafft? Seit Jahren zeigen europaweite Umfragen, dass Großteile der Bevölkerung eine Zeitumstellung ablehnen. Im August 2018 führte die EU-Kommission eine Online-Umfrage durch. In dieser sprachen sich 84 Prozent der Teilnehmenden für eine Abschaffung der Zeitumstellung aus. Als Gründe für die Abschaffung wurden gesundheitliche Beeinträchtigungen, mehr Unfälle im Straßenverkehr und ausbleibende Energieeinsparungen genannt. 2019 stimmte das EU-Parlament für eine Abschaffung der Zeitumstellung 2021. Seither ist aber nicht viel passiert. Denn die EU-Mitgliedsstaaten müssen sich auf eine gemeinsame Lösung verständigen. Ansonsten droht ein Flickenteppich verschiedener Zeitzonen in der EU. Die aktuelle Debatte dreht sich um die entscheidende Frage, auf welche Zeit man sich nun einigen soll. Die Normalzeit ist die jetzt beginnende Winterzeit. Experten argumentieren, dass diese besser für den Biorhythmus ist. Die Mehrheit der Deutschen bevorzugt aber die Sommerzeit.

8 Der frühe Vogel

Ähnlich funktioniert auch diese Eselsbrücke: Im FRÜHjahr muss man FRÜH aufstehen. Die Uhr wird im Frühjahr eine Stunde vorgestellt, folglich muss man früher aus den Federn.

9 Es gibt nichts geschenkt im Leben

Unverbesserliche Realisten können auf die folgende Gedächtnisstütze setzen: Erst wird einem im Frühjahr eine Stunde geklaut (die Uhr wird vorgestellt). Und später bekommt man diese Stunde im Herbst wieder zurück (die Uhr wird zurückgestellt).

Unterm Strich gewinnt man also keine Stunde dazu. Geschenkt ist die extra Stunde Schlaf im Herbst daher nicht.

10 Winterschlaf für alle

Zuletzt können Sie sich die Wirren der Zeitumstellung auch so merken wie die Autorin: Im Wintergrau hat man mehr Schlaf nötig – und bekommt ihn auch. Denn die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt. Entsprechend kann man eine Stunde länger schlafen.