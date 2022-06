Spanien leidet derzeit unter einer ungewohnt heftigen Hitzewelle. In Sevilla und Córdoba steigen die Temperaturen auf bis zu 43 Grad an. Laut einem Bericht der Zeitung „El País“ nehmen die Hitzeperioden in Spanien zu. Sie setzten früher ein, seien länger, die Temperaturen höher und die betroffenen Landesteile immer größer. Experten führen dies auf den durch Menschen verursachten Klimawandel zurück.