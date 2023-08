Gefährliches Überholmanöver Fußgänger bei illegalem Autorennen in Mayen getötet

Bei einem illegalen Autorennen in Mayen in Rheinland-Pfalz ist in der Nacht zum Samstag ein Fußgänger getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren nach ersten Ermittlungen ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger aus Mayen im Zentrum der Stadt ein Wettrennen gegeneinander.

Nach Aussagen von Zeugen überholte der 20-Jährige den 19-Jährigen und erfasste beim Einscheren einen 50-jährigen Fußgänger, der die Straße überquerte.

Der Mann wurde meterweit durch die Luft geschleudert und starb noch am Unfallort wenige Minuten nach dem Zusammenprall.

Die beiden jungen Fahrer wurden festgenommen und sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Führerscheine wurden eingezogen und die beiden Fahrzeuge beschlagnahmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt, der an der Unfallstelle Spuren sicherte. (AFP)