Geiselnahme in Ede beendet Mutmaßlicher Täter in den Niederlanden festgenommen – alle frei

Aufatmen in der niederländischen Stadt Ede unweit von Arnheim: Die Geiselnahme dort ist beendet, alle festgehaltenen Personen sind nach Angaben der Polizei frei. Ein Mann verließ das betroffene Café am Samstag mit erhobenen Armen und kam in Polizeigewahrsam, wie auf Bildern zu sehen war. Die Polizei bestätigte auf der Plattform X, dass alle vier Geiseln freigelassen wurden.

Die Geiselnahme dauerte mehrere Stunden. Ein Großaufgebot der Polizei habe die Umgebung im Zentrum der Stadt abgeriegelt, berichteten niederländische Medien. Bereits am Mittag konnten laut Polizei drei Menschen das Café verlassen.

Rund 150 Wohnungen wurden nach Polizeiangaben wegen der Bedrohungslage evakuiert. Anzeichen für ein terroristisches Motiv gebe es nicht, teilte die Polizei der Provinz Gelderland auf X mit. Weitere Einzelheiten wollte ein Polizeisprecher auf Anfrage des Senders NOS nicht nennen.

Die Polizei hatte schwer bewaffnete Einsatzkräfte rund um das Café zusammengezogen. Videos zeigten, wie Polizisten in Montur und Waffen im Zentrum Stellung bezogen. Auch die Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort. Zu sehen war, wie der betroffene Bereich weiträumig abgesperrt wurde.

Zuvor hatte ein Polizeisprecher NOS noch gesagt, dass die Einsatzkräfte von einem Geiselnehmer ausgingen. Die Polizei hatte dazu aufgerufen, das Zentrum der unweit von Arnheim in der Provinz Gelderland gelegenen Stadt zu meiden.

Der Zugverkehr in der betroffenen Gegend wurde eingestellt. Die Region um Ede ist vor allem bekannt für den Nationalpark De Hoge Veluwe mit seinen Wäldern, Heide- und Grasflächen sowie Binnendünen. Beliebt ist besonders die Heideblüte. (dpa, AFP)