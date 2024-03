Marschflugkörper für die Ukraine? Taurus-Hersteller klagt über langsame Vergabe von Rüstungsaufträgen

Seit Monaten verlangt die von Russland angegriffene Ukraine mehr westliche Waffen, um sich besser gegen die Truppen von Kremlchef Wladimir Putin verteidigen zu können. Ganz oben auf der Wunschliste der Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj stehen dabei deutsche Marschflugkörper vom Typ Taurus.

Bundeskanzler Olaf Scholz lehnte es bisher ab, Kiew das Waffensystem aus den Beständen der Bundeswehr zu liefern. Der SPD-Politiker begründet diese Entscheidung unter anderem damit, dass dies einer Kriegsbeteiligung Deutschlands gleichkäme.

Es reicht aus, dass es sich lohnt, Lieferketten aufrechtzuerhalten, Testgeräte auf modernstem Stand zu halten und die Kompetenz der Beschäftigten zu bewahren. Thomas Gottschild, MBDA-Chef

Der Taurus-Hersteller MBDA fordert nun von der Politik schnellere Entscheidungen über Aufträge an die Rüstungsindustrie. „Hier können wir in Deutschland wesentlich besser und schneller werden“, sagte MBDA-Chef Thomas Gottschild der „Augsburger Allgemeinen“. „Das Gesetz verbietet uns eine Produktion auf Vorrat, hierzu ist eine Genehmigung der Bundesregierung, basierend auf Aufträgen, notwendig“, fuhr er fort. Diese seien in der Vergangenheit ausgeblieben.

„Die Rüstungsindustrie braucht in der Produktion eine Grundlast“, sagte Gottschild. „Es reicht aus, dass es sich lohnt, Lieferketten aufrechtzuerhalten, Testgeräte auf modernstem Stand zu halten und die Kompetenz der Beschäftigten zu bewahren.“

Marschflugkörper Taurus Der Taurus ist 5,1 Meter lang und wiegt 1,35 Tonnen .

und . Der Marschflugkörper wird von Kampfflugzeugen aus gestartet und kann mit seinem Jet-Antrieb über 500 Kilometer weit fliegen .

. Er orientiert sich dabei anhand von Daten über die Geländebeschaffenheit und gleicht seinen Standort über Bild- und Infrarotsensoren sowie GPS-Navigationsdaten ab.

Taurus kann dabei feindliches Radar mit hoher Geschwindigkeit in weniger als 50 Meter Höhe unterfliegen .

. Beim Aufschlag auf das Ziel sprengt eine erste Ladung eine Lücke in Wand oder Decke der Ziele . Durch diese dringt dann ein 400 Kilogramm schwerer und mit Sprengstoff gefüllter Metallstab ein und explodiert.

. Durch diese dringt dann ein und explodiert. Hergestellt wurde der Lenkflugkörper durch die Taurus Systems GmbH. Sie ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschland-Tochter des europäischen Rüstungskonzerns MBDA und Saab Dynamics aus Schweden .

. Der Stückpreis liegt bei 950.000 Euro. (AFP, Tsp)

Für seinen Industriezweig sei es eine „Herausforderung“, wenn die Produktion wie beim Marschflugkörper Taurus unterbrochen sei, sagte Gottschild. „Denn unsere Zulieferer, die häufig kleine und mittelständische Unternehmen sind, haben in solchen Fällen ihre Produktion eingestellt. Sie können es sich finanziell oft nicht leisten, Produktionslinien aufrechtzuerhalten.“

Bei neuen Aufträgen müssten sich zunächst die Zulieferer wieder neu aufstellen, zudem müssten knappe Rohstoffe etwa für Sprengstoffe beschafft werden. MBDA könne die Produktion dann jederzeit neu anschieben. „Die Produktionslinie für den Taurus, die Testgeräte und die entsprechenden Hallen sind weiter vorhanden“, sagte Gottschild. Die Rüstungsindustrie brauche „langfristige Aufträge, um zukünftig auch kurzfristig Fähigkeiten bereitstellen zu können“.

Die von der Bundeswehr herausgegebene Aufnahme zeigt einen Kampfjet Tornado , bestückt mit dem Lenkflugkörper Taurus. © dpa/Andrea Bienert

Ob Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden könnten, liege jedoch allein in der Hand der Politik, sagte Gottschild. Dies sei eine politische Entscheidung der Bundesregierung, die er nicht kommentieren wolle. „Der Taurus wäre aber aus Sicht der Ukrainer in der aktuellen Situation ein wichtiger ergänzender Baustein.“

Gottschild weiter: „Der Taurus hat eine große Abstandswirkung, fliegt also mehr als 500 Kilometer weit. Dieses Fähigkeitsprofil wird gerade in der Ukraine stark nachgefragt, um entsprechend Logistikketten und strategische Ziele zu bekämpfen. Deshalb liegt derzeit der Fokus so stark auf diesem Thema.“ Derzeit gilt nur ein Viertel der rund 600 Taurus-Marschflugkörper der Bundeswehr als sofort einsatzbereit.

Eine Kriegsbeteiligung durch Taurus sehe ich nicht. Relevante Völkerrechtler und Militärexperten auch nicht. Joachim Gauck, früherer Bundespräsident

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er hege die Hoffnung, dass Scholz sein Nein überdenke. „Eine Kriegsbeteiligung durch Taurus sehe ich nicht. Relevante Völkerrechtler und Militärexperten auch nicht.“ Es seien auch nicht alle in der Regierung oder in der SPD der Auffassung von Bundeskanzler Scholz. „Aber er hat nun einmal die Richtlinienkompetenz.“

Gauck warnte vor zu viel Angst im Umgang mit Russland. „Putin weiß, dass sich viele Deutsche schneller fürchten als etwa Polen und Franzosen. Und er nutzt diese Neigung aus. Die Furcht ist ein Helfer des Aggressors.“

Sein Appell sei, sich nicht zu früh zu fürchten, obwohl man standhalten könnte. „Eingeschränkt durch Angst kann man dann keine Lösungsmöglichkeiten mehr sehen.“ (lem)