„In mehreren Tüten verpackt“ : Spaziergänger finden zerstückelte Leiche im Ems-Vechte-Kanal bei Nordhorn

Nach dem grausigen Fund in einem Kanal in Niedersachsen dauert die Spurensuche vor Ort am Sonntagvormittag an. „Wir ermitteln intensiv in alle Richtungen“, so eine Polizeisprecherin.