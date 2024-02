Auf der Suche nach Gewalttätern : Polizei überprüft sechs Stunden lang hunderte HSV-Fans in gestopptem Regionalzug

Stundenlang mussten die Fans des Hamburger SV am Samstagabend in der Regionalbahn ausharren. 855 Personen wurden bei der Razzia in Hamburg-Bergedorf überprüft.