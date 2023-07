Keine Züge zwischen Elmshorn und Neumünster Zugverkehr in Schleswig-Holstein durch Brand beeinträchtigt

Durch einen Brand in einer Kleingartenanlage in Schleswig-Holstein ist der Zugverkehr im Norden Deutschlands am Dienstagmorgen beeinträchtigt. Laut Angaben der Deutschen Bahn sind der Regional- und der Fernverkehr betroffen.

Auf der Strecke zwischen Elmshorn und Neumünster verkehren keine Züge und der Bahnhof Elmshorn ist vollständig gesperrt.

Die Zugstrecke zwischen Kiel und Hamburg ist ebenfalls durch das Feuer beeinträchtigt. Teilweise entfallen Fern- und Regionalzüge komplett, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Bei Verbindungen auf der Strecke zwischen Kiel und München entfallen die Halte Hamburg-Dammtor und Neumünster.

Ausgelöst wurde die Störung des Bahnbetriebes durch einen Brand in Elmshorn, bei dem Kabel an der Gleisanlage beschädigt wurden. Nun muss nach den Angaben geprüft werden, ob auch die Oberleitungen betroffen sind. Die Sperrungen und Beeinträchtigungen sollen bis in den Vormittag hinein andauern. (dpa)