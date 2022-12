Misogyner Influencer festgenommen Social-Media-Postings werden für Andrew Tate offenbar zum Verhängnis

Der ehemalige Profi-Kickboxer Andrew Tate ist in Rumänien vorübergehend festgenommen worden, wie die Staatsanwaltschaft des europäischen Landes mitgeteilt hat. Gegen den umstrittenen Influencer besteht der Verdacht des Menschenhandels, der Vergewaltigung und Bildung einer Gruppe des organisierten Verbrechens, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Bei einer Razzia in Bukarest sollen zudem auch Tates Bruder Tristan sowie zwei weitere Verdächtige für 24 Stunden in Gewahrsam genommen worden sein. Bilder zeigen, wie die Geschwister abgeführt werden. Ein Anwalt der beiden bestätigte die Festnahme gegenüber Reuters.

Andrew Tate wurde 2016 berühmt, schreibt der „Spiegel“, als er wegen eines gefilmten Angriffs auf eine Frau aus der britischen Fernsehshow „Big Brother“ geworfen wurde. Seither fiel er immer wieder wegen abfälliger Kommentare gegenüber Frauen auf. So auch am vergangenen Dienstag, als er sich auf Twitter mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg anlegte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Ermittler sollen laut der rumänischen Nachrichtenseite „Gandul“ seit Längerem auf einen geeigneten Zeitpunkt gewartet haben, gegen den 36-Jährigen vorzugehen. Dazu hätten sie unter anderem dessen Social-Media-Kanäle überwacht, wo er bereits am ersten Weihnachtsfeiertag Bilder aus Rumänien verbreitete. Offenbar Beweis genug für die rumänischen Ermittler, dass sich der Gesuchte im Land befindet.

In einem Twitter-Video an Greta Thunberg am Mittwoch hielt er dann Kartons einer rumänischen Pizza-Kette in die Kamera. „Vergewissere dich, dass diese Kartons nicht recycelbar sind“, sagte Tate der Person, die sie ihm reicht. Mehrere Medien – auch der Tagesspiegel – berichteten zuvor, dass dieses Video ausschlaggebend für den Zugriff war. Auf dpa-Anfrage widersprach die Staatsanwaltschaft: „Das sind amüsante Spekulationen.“ Es stimme nicht, dass der Karton für die Festnahme eine Rolle gespielt habe.

Am Donnerstag erfolgte dann die Festnahme. „Das passiert, wenn Sie Ihre Pizzakartons nicht recyceln“, schrieb Greta Thunberg am Donnerstagmorgen auf Twitter. Innerhalb von Minuten wurde der Tweet Zehntausende Mal mit „Gefällt mir“ gutgeheißen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Tates Twitter-Account erst seit Kurzem wieder aktiv

Bei den Durchsuchungen in fünf Objekten in Bukarest habe die Polizei zudem sechs Frauen gefunden, die von den Verdächtigen sexuell ausgebeutet worden seien, berichtet Reuters unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Die Opfer seien nach der sogenannten Loverboy-Methode rekrutiert worden, heißt es in einer Mitteilung der für Organisiertes Verbrechen zuständige Sondereinheit der rumänischen Staatsanwaltschaft (DIICOT).

Sie seien mit Versprechen auf Liebe und Heirat angelockt worden. Danach habe man die Frauen und Mädchen mit Gewalt und Einschüchterung in verschiedenen Wohnungen in der Umgebung von Bukarest festgehalten. Dort seien sie zum Sex und zu Auftritten in pornografischen Videos gezwungen worden, die dann in sozialen Medien verbreitet worden seien. Eines der Opfer sei zudem zwei Mal von einem der Festgenommenen vergewaltigt worden.

Die britische Zeitung „Daily Mirror“ zitierte einen Sprecher von Tate mit den Worten, man könne zwar im Moment keine Einzelheiten zu entsprechenden Berichten über die Festnahme nennen. „Andrew und Tristan Tate haben jedoch den größten Respekt vor den rumänischen Behörden und werden helfen, wo sie können.“

Tate fiel in der Vergangenheit unter anderem mit der Aussage auf, dass Frauen teilweise selbst für Vergewaltigungen verantwortlich sind und dass sie den Männern gehören. Mehrere Social-Media-Plattformen sperrten ihn im Sommer für seine Inhalte – darunter Facebook, Instagram und YouTube.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter war Andrew Tate sogar fünf Jahre lang gesperrt, berichtet der „Spiegel“. Nachdem der Tech-Milliardär Elon Musk den Dienst jedoch Ende Oktober kaufte, ließ er viele Sperren aufheben. Tates Account wurde im November wieder freigeschaltet – so wie auch das Profil des ehemalige US-Präsidenten Donald Trump. (mit dpa)

Zur Startseite