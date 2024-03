Mit fünf weiteren Insassen 13-Jähriger flüchtet in Hessen mit Auto vor Polizei

In Hessen ist ein 13-Jähriger mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet. Eine Polizeistreife wollte in der Nacht zum Montag in Lindenfels einen Wagen mit einem „auffällig jungen Autofahrer“ stoppen, der jedoch ignorierte die Anhaltezeichen und gab Gas, wie das Polizeipräsidium in Darmstadt am Montag berichtete.

Nach einer kurzen Flucht verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und die nächtliche Spritztour endete neben einem Waldweg. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 13 Jahre alter Junge, mit im Auto befanden sich fünf weitere Jungen und Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren.

Verletzt wurde niemand. Am Auto, das der Mutter des 13-Jährigen gehört, sowie am Streifenwagen entstanden Schäden von rund 10.000 Euro. Die Minderjährigen wurden an ihre Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt. (AFP)