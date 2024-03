Nienburg in Niedersachsen Polizist verletzt Mann im Einsatz tödlich – und trifft dabei auch Kollegin

Bei dem Polizeieinsatz in Nienburg an der Weser sind außer einer angeschossenen Polizistin keine weiteren Beamten verletzt worden. Andere Kollegen hätten keine Verletzungen erlitten, sagte eine Sprecherin der Polizei Verden am Ostersonntag.

Die angeschossene Beamtin habe „potenziell lebensgefährliche Verletzungen“ erlitten, sei aber außer Lebensgefahr. Wie genau es zu den Verletzungen kam und aus welcher Polizeiwaffe sie angeschossen wurde, war zunächst unklar. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizei im benachbarten Landkreis Verden die Ermittlungen.

Bei dem Polizeieinsatz in der Innenstadt von Nienburg in Niedersachsen war ein 46 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Es habe eine „Bedrohungslage“ gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Daraufhin sei am Samstagvormittag ein größerer Polizeieinsatz angelaufen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Samstagmorgen seine Freundin mit einem Messer bedroht. Diese konnte fliehen und die Beamten verständigen. Bei dem folgenden länger andauernden Polizeieinsatz kam der 46-Jährige demnach den Aufforderungen der Einsatzkräfte nicht nach, sondern griff diese mit einem Messer an. Diese schossen mehrmals und verletzten den Angreifer dabei tödlich.

Die Polizei sperrt die Friedrichstraße in Nienburg/Weser, wo bei einem Polizeieinsatz ein Mann tödlich verletzt wurde. © dpa/Moritz Frankenberg

Die angeschossene Polizistin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zur Schwere ihrer Verletzungen gab es zunächst keine Informationen. Auch ein Polizeidiensthund wurde verletzt.

Die Umstände des Einsatzes waren zunächst unklar. Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung „Die Harke“, dass die Polizisten den Diensthund von der Leine gelassen hatten, nachdem der Mann den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt war. Der Mann soll dann auf den Hund eingestochen haben.

Anschließend sollen Polizisten dem Bericht zufolge versucht haben, den Mann zu überwältigen. Als dies misslang, sollen die Schüsse gefallen sein. Die „Bild“ berichtete, der Mann haben in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer gedroht und randaliert.

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Am Nachmittag rückten Einsatzkräfte der Spurensicherung an. In weißen Anzügen sicherten sie an dem Haus und an der Straße Spuren und machten Fotos. (dpa, AFP)