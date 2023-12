Polizeifahndung mit Hubschrauber Häftling aus Mannheim nutzt Krankenhaustermin in Ludwigshafen für Flucht

Ein Häftling ist am Klinikum Ludwigshafen geflüchtet. Wie die Polizei in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mitteilte, floh der Gefangene am Donnerstag gegen 9:45 Uhr auf einem schwarzen Roller ohne Kennzeichen.

Eine weitere, vermummte Person hatte den Polizeiangaben zufolge auf dem Roller am Krankenhaus gewartet. Demnach drohte der Fluchthelfer den Justizbeamten mit einer Pistole und schoss in die Luft. Am Tatort sei die Hülse einer Schreckschusswaffe gefunden worden.

Der an den Händen gefesselte Flüchtige sprang auf den Roller auf und beide fuhren gemeinsam in Richtung Hohenzollernstraße weg. Die Justizvollzugsbeamten konnten dem flüchtenden Roller noch ein kurzes Stück folgen, bevor sie ihn aus den Augen verloren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Polizei fahnde und führe am Klinikum einen größeren Einsatz unter anderem mit einem Hubschrauber durch.

Der 25-jährige Strafgefangene war den Angaben zufolge mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und einem olivfarbenem Parka bekleidet.

Polizei bittet um Mithilfe Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung: Wer kann Hinweise zu den beiden flüchtenden Personen geben?

Wer hat die Personen bei der Flucht beobachtet?

Wer kann Hinweise zu dem schwarzen Roller geben, der in der Erzberger Straße gefunden wurde? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 / 963 2771 entgegengenommen. „Wenn Sie die flüchtigen Personen sehen, wählen Sie sofort den Notruf 110“, so die Polizei Ludwigshafen.

Der Polizei zufolge stammt der Gefangene aus der JVA Mannheim im benachbarten Baden-Württemberg. Nach Angaben von Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther war der Mann in der Kieferchirurgie behandelt worden und trug Handschellen.

Die Polizei rief dazu auf, keine Anhalter im Stadtgebiet Ludwigshafen mitzunehmen.

Zweite Flucht innerhalb weniger Wochen

Es ist die zweite Flucht eines Häftlings aus Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz innerhalb weniger Wochen.

Ein Gefangener der JVA Bruchsal war am 30. Oktober bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee in Germersheim entkommen.

Er war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er einen Mann erwürgt hatte. Der Mann befindet sich weiter auf der Flucht. (dpa, Tsp)